中国信用债：12伊旗城投债持有人会议通过提前兑付全部本息议案

路透上海1月25日 - 中国伊金霍洛旗宏泰城市建设投资有限责任公司日前公告称，其发行的2012年市政项目建设债券12伊旗城投债 此前召开了2017年第一次债券持有人会议，会议通过了12伊旗城投债将于今年2月7日提前兑付全部本息的议案；成为去年来首例成功提前赎回的城投债。

公告指出，本次议案同意伊金霍洛旗宏泰城投公司将应于2017年3月19日兑付的债券本金3.2亿元人民币、2018年3月19日兑付的债券本金3.2亿元、2019年3月19日兑付的债券本金3.2亿元提前至2017年2月7日一次性兑付，兑付总金额9.6亿元。

同时支付从2016年3月19日（含当日）至2017年2月7日（含当日）的应计利息。本次议案获持有人会议全票通过。

2016年4月，河北宣工北山工业园投资公司及海南省交通投资控股公司先后表示拟召开持有人会议，表决提前兑付债券本息的议案，一度引起市场对于地方债大量提前置换城投债的担忧，不过随后两家公司双双决定终止债券赎回事宜。

去年12月，盘锦石油高新技术产业园开发建设公司及临海市基础设施投资公司又先后表示计划提前还本付息，但之后也暂时搁置。

兴业证券固收团队认为，公司信用资质差、按面值置换条件优越（12伊旗城投债最新中债估值到期收益率已达9.10%，大幅高出其票面利率8.35%）是其提前置换成功的重要原因。

兴业并认为，但考虑到面临置换的城投债中估值高于票面利率的比例很小，未来按面值置换大规模出现的可能性较低。（完）

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