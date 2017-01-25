《路透晚报》--1月25日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经/金融】

--中国政策：用开发性和政策性金融贷款支持国家公园、森林公园保护建设--发改委

中国国家发改委发布通知，林业利用开发性和政策性金融贷款（以下简称林业政策贷款）主要支持范围包括国家储备林建设；国家公园、森林公园、湿地公园、沙漠公园等保护与建设。

--中国央企：去年全年实现利润总额1.2万亿元，债务风险总体可控--国资委

中国国务院国有资产监督管理委员会公布，2016年中央企业实现利润总额1.2万亿元人民币，同比增长0.5%，增幅扩大9.5个百分点；资产负债率持续回落，债务风险总体可控。

--中美贸易：美对华轮胎采取限制严重阻碍出口，敦促纠正错误做法--商务部

中国商务部针对美国就中国轮胎反倾销反补贴的裁决表示，美国反复对中国轮胎产品发起贸易救济调查并采取限制措施，严重阻碍了中国轮胎产品对美出口，损害了中国轮胎产业的正当权益，也有损美国消费者的福利。

--中美关系：贸易战与经贸合作主流不符，若爆发将两败俱伤--人民日报海外版

人民日报海外版刊登文章称，中美经贸往来保持了总体向好的态势，贸易战与两国经贸合作的主流并不相符。一旦两国爆发贸易战，中美经贸发展都会受到负面影响，最终两败俱伤，还会殃及其他国家，损人不利己。

【金融】

--中国金融：12月末银行业总资产同比增15.8%，总负债同比增16%--银监会

中国银监会公布数据显示，去年12月末银行业金融机构资产总额226.26万亿元人民币，同比增长15.8%；负债总额208.92万亿元人民币，同比增16%。

--中国金融：上交所拟完善回购利率形成机制，以降低回购利率波动性-报载

中国证券报报导称，为了避免投资者对回购利率的误解,上海证券交易所拟进一步完善回购利率形成机制，降低回购利率波动性，并将于近期发布回购加权平均价，作为市场的参考指标。

【固定收益】

--中国公开市场：今日将进行300亿元逆回购，单日净回笼1,700亿--业内人士

业内人士透露，中国央行公开市场今日将进行300亿元人民币逆回购操作，14天期和28天期各150亿元。据此计算，单日净回笼1,700亿元。

--中国货币市场：跨节资金价格上行明显，MLF利率上调后谨慎情绪加重

中国银行间市场整体收敛，成交集中于隔夜及14天，跨春节的14天回购利率升幅相对较多。央行昨日意外调升MLF利率释放偏紧政策信号，配合今日公开市场大举净回笼，市场对后期流动性预期趋于谨慎。

--中国债市动态：期现货延续大幅调整，MLF利率上调强化政策收紧预期

中国央行意外上调中期借贷便利（MLF）利率的利空冲击在周三继续发酵，银行间债市早盘现券收益率继续全线走高；10年国债及国开债收益率均上行5个基点（bp）左右，相较之下国债期货调整幅度更深，10年主力合约一度跌逾1.1%。

--中国信用债：12伊旗城投债持有人会议通过提前兑付全部本息议案

中国伊金霍洛旗宏泰城市建设投资有限责任公司日前公告称，其发行的2012年市政项目建设债券12伊旗城投债此前召开了2017年第一次债券持有人会议，会议通过了12伊旗城投债将于今年2月7日提前兑付全部本息的议案；成为去年来首例成功提前赎回的城投债。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘缩量走贬，美元指数反弹且市场偏购汇打压汇价

人民币兑美元即期早盘缩量大幅走贬，中间价亦大跌265点。交易员指出，由于美元指数反弹，人民币兑美元中间价大幅下调；日内市场偏购汇，助推人民币在早盘时段跌逾200点。

--中国汇市：路透测算的三个人民币汇率指数续微跌，CFETS指数跌至94.48

路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周三较上日微跌0.17%至94.48；SDR篮子指数微跌至95.56，BIS篮子指数微跌至95.85。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指连四日收升，成交继续萎缩投资者参与意愿较弱

中国股市沪综指收升，为连续第四日上涨。分析师表示，春节长假前，投资者参与意愿较弱。今日大盘继续小幅反弹，成交继续大幅萎缩，而春节后流动性将有所改善，料大盘将延续温和上行态势。

--中国能源：12月末商业原油库存环比下降1.9%--新华OGP

新华OGP称，中国12月末商业原油库存环比下降1.9%，12月末成品油库存环比增长2.6%。

--中国黄金：去年黄金消费量同比降6.74%，但实金投资同比增三成--黄金协会

中国黄金协会发布公告称，2016年中国国内累计生产黄金453.486吨，连续10年成为全球最大黄金生产国；同比上升0.76%。同期，全国黄金消费量975.38吨，连续四年成为世界第一黄金消费国，与2015年同比下降6.74%；但实金投资同比增长三成。

--中国个股：金科娱乐拟以至多10亿美元价格收购手游公司Outfit7

中国浙江金科娱乐文化股份有限公司早间公告称，拟以不低于10亿美元价格收购United Luck Group Holdings Limited（联合好运公司）持有的手游公司Outfit7 Investments公司100%股权。

--中港个股：兖州煤业计划从美国存托凭证退市，2月16日纽约收市后生效

近年积极扩大澳洲业务版图的中国主要煤炭生产商--兖州煤业称，计划从美国存托凭证（ADS）退市，今年2月16日纽约收市后生效。

--中国个股：恒力股份拟斥资115亿元购石化资产，并配套融资至多115亿

中国恒力石化股份有限公司公告称，拟定向增发股份的方式向实际控制人范红卫等收购石化资产，作价约115亿元人民币，并拟增发股份配套融资，募资额不超过115亿元。

--中国个股：融创中国再度增持金科股份，持股占比升至23.15%

中国金科地产集团股份有限公司公告称，收到融创中国控股通知函，其通过旗下两家物业管理公司在二级市场继续增持金科股份股票1.68亿股，占总股本的3.14%；增持完成后，融创累计持股比例升至23.15%。

--香港个股：联交所原则上批准恒大集团分拆子公司于A股上市之方案

中国恒大集团称，香港联交所原则上批准其分折子公司于A股上市之方案；同时，该公司正与深深房商讨确定重组最终条款。

--香港个股：南海控股拟近33亿元人民币收购橙天嘉禾全部国内影院业务