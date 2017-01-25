韩国经济：2017年航运业将继续重组，行业寒冬仍将持续

声明称，2017年造船行业将继续举步维艰，因对海外订单依赖过大，而随着全球经济的普遍降温，海外订单不断下滑。

为克服这些不利因素，造船业将继续筹划卖出非核心资产。例如，大宇造船将出售全部与船舶生产无关的资产，以充实流动性，同时还将削减海外项目。

声明表示，现代重工和三星重工业也将以同样方式处理那些非关键资产。

至于航运业，声明称，经历了去年韩进海运 破产的冲击，韩国认为航运业经过两到三年的修正，市场环境将会好转，不过需求暂时不会太乐观。

柳一镐表示，政府将在10月前改善对船只与货主关系的监管，并强化激励以吸引更多转运货物。

他补充说，韩国还将在3月前宣布对市场更有利的企业重组计划。(完)