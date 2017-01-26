《全球主要央行动态》--1月19日-1月26日

以下所列为上周四下午至本周四上午(1月19日-1月26日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导。

**美国**

美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦称，重大数据对货币政策决策的影响仍然有限。叶伦称她支持美联储的双重任务，因美国人关心就业市场的情况。她表示近期美联储的通胀和就业目标并没有冲突。

叶伦称，鉴于货币政策仍适度宽松，美联储应继续缓慢升息，从而使就业岗位充裕，并使通胀维持在低位。

旧金山联储总裁威廉姆斯表示，经济前景存在不确定性，但并没有高出以往水平。“我们制定货币政策时，总是面临不确定性，”威廉姆斯表示，“不仅仅是财政政策、新政府、新国会。当然围绕这些政策的具体内容及其对经济的影响还有很多问号，我们将予以关注。”

威廉姆斯重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。他指出，美联储的目标是让失业率及通胀率持稳在当前水准附近，为了达到这点，美联储需要进一步升息。

里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔表示，他担心通胀可能急涨，除非美联储以快于其同僚预测的速度升息。“现在，我认为我们面临行动落后于形势的风险，因此最近我一直主张升息速度应比我的同僚认为的更激进一些，”拉克尔在接受里奇蒙公共电台WCVE采访时表示。

费城联储总裁哈克称，美联储应考虑在联邦基金利率触及1%之后，停止将资产负债表中证券到期回笼资金再投资。哈克称联储资产负债表适合的规模需要研究，可能需要数年的时间将其正常化。

哈克表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美联储设定的2%目标，他预计今年将升息三次。

**欧洲**

欧洲央行维持超宽松货币政策不变，告诫区内最大经济体德国等，呼吁收紧政策的批评方保持耐心，因欧元区经济正在缓慢复苏。欧洲央行总裁德拉吉称，会忽略油价上涨带动的通胀迹象，但承认近期公布的一系列经济增长指标意外强劲。不过他指出，经济前景仍充满风险，要求欧洲央行继续执行史无前例的刺激举措。

欧洲央行执委劳滕施莱格表示，央行可能很快开始筹划退出本次史无前例的经济刺激行动。“通胀稳定上升的所有先决条件都存在，”劳滕施莱格在讲话中称，“我因此乐观地认为，我们可能很快转向退出问题。”她被认为是央行管委会中态度最偏强硬的成员。不过她也指出，可能还需要更多一些正面数据，而且欧洲央行应避免对暂时性的通胀上升作出反应。

欧洲央行公布的研究结果显示，央行研究人员认为，在目前经济环境下，货币政策产生效果的时滞要比平时更长，不过通胀的基本性质并未改变。“这篇报告的关键发现在于，通胀消失更多是由周期性因素所致，全球和内部的因素皆有，”研究人员称，长期以来失业和通胀之间的负相关性--也就是人们所说的菲利普斯曲线--还依然有效。

欧洲央行执委科尔对CNBC说，欧洲央行的超宽松货币政策不会永远持续下去，但现在就讨论缩减购债计划规模还为时太早。

德国央行称，欧洲央行购债举措打压欧元汇率的成功力道有限，并且压制汇率的效果主要发生在购债措施实施之前。“欧元体系的购债对汇率没有明显的额外影响，只是有暗示性影响以及相关的预期，”德国央行报告称。

德国央行表示，德国1月通胀率可能触及2%，因能源价格上涨，这将是四年来首度达到欧洲央行目标水准。

意大利央行称，意国经济今年将继续增长，增速大致如2016和2015年般缓慢；但央行警告称，该展望较有可能恶化而不是好转。“增长风险整体仍偏向下行，”公报称，称意大利银行业情况艰困，并警告称，由于贸易保护主义政策，全球增长或将逊于预期。

英国央行总裁卡尼表示，快速成长的金融科技行业可能为银行业和整体经济带来巨大的“系统性风险”，全球的银行监管机构需要想办法应对。卡尼在德国央行组织的一次会议上称，金融创新可能有助于降低成本和提高效率。但它也可能对银行融资、信用质量甚至整体经济构成风险。

瑞士央行总裁乔丹称在欧洲利率持续偏低的环境下，瑞士将继续执行负利率政策 。

**日韩**

日本央行总裁黑田东彦表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。他说，日本经济可望迈向可持续增长，但警告称日本尚未解决薪资增长疲弱等重大挑战。

黑田东彦表示，他将密切关注特朗普上任后将推行何种政策措施。黑田东彦在达沃斯全球经济论坛对记者表示，如果美国减税并增加基建投资，将会促进美国经济成长，并有助于全球经济。

日本央行副总裁中曾宏警告称，在美国与日本货币政策方向背离时，美元融资成本容易大幅上升。但他表示，日本央行认为这对日本金融机构未构成严重问题，强调称它们有充足的流动性，能应对美元融资成本上升问题。

韩国央行表示，国内需求拖累了第四季经济增长。央行官员Chung Kyu-il在记者会上说，今年建设投资增长料放缓，而受半导体和显示器出口推动，资本投资将增加。

**大中华地区**

中国央行称，对于符合规定的人民币跨境收付，没有设置额度或比例限制，央行将继续加强跨境资金流动的宏观审慎管理。

中国央行营业管理部称，其与北京市金融局、市工商局等部门组成联合检查组将继续围绕支付结算、反洗钱、外汇管理、信息及资金安全等方面情况，对比特币平台开展进一步检查。

中国央行近一年来首次调整中期借贷便利(MLF)利率，其周二开展六个月和一年期中期借贷便利（MLF）操作共2,455亿元，中标利率分别为2.95%和3.10%，较上期上调10个bp。市场人士称，央行此举通过价格调控传达货币政策中性偏紧的信号，也有随行就市意味，可避免商业银行过度套利，进一步引导金融机构去杠杆，债市承压还将延续。

中国央行称，通过“临时流动性便利”操作为在现金投放中占比高的几家大型商业银行提供了临时流动性支持，操作期限28天；资金成本与同期限公开市场操作利率大致相同，以通过市场机制更有效地实现流动性的传导。路透援引消息人士称，五大商业银行于日前获准阶段性下调存款准备金率一个百分点，以应对春节期间暂时性的流动性紧张问题；此次下调将于春节后，由央行相机恢复正常。

中国央行副行长潘功胜称，互联网金融风险专项整治工作已取得初步成效，将紮实推进清理整顿，标本兼治，完善制度，筑牢防范金融风险的微观基础和长效机制。

中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。

**其他**

马来西亚央行维持指标利率于3.00%不变，在马币(林吉特)走势脆弱、以及美国候任总统特朗普政策仍具不确定性之际，决策人士抱持审慎态度。

印尼央行一如预期维持指标利率不变，指称以防范全球风险及本国不断上升的公用事业费用。印尼央行维持七天期逆回购利率在4.75%不变。央行同时维持其他两项利率在4.00%及5.50%不变，这是隔夜银行间货币市场利率的底限及上限。

土耳其央行将隔夜贷款利率上调75个基点，但维持政策利率不变 。

南非央行附买回利率在7.0%不变，称近期通胀前景恶化，国内经济前景仍受制 。

俄罗斯央行表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计划水准所取得的额外收入。俄罗斯央行重申，将会坚守卢布浮动汇率，声称政府决定不会将额外能源收入通过所谓“财政规定”给花掉，将有助于稳定卢布的实质汇率。 俄罗斯财政部称2月起俄央行将开始在国内市场进行外汇买卖，以免经济受油价波动影响 。(完)

国际主要央行公开市场操作一览............

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全球主要央行会议预告..........................

全球主要国家及地区最新指标利率一览表.......