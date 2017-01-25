港报财经评论：美国自残经济，无损商品盛世--信报1月25日

美国自残经济 无损商品盛世/ 习广思

美国总统特朗普就职后第一个工作日，便正式宣布美国退出跨太平洋伙伴关系协定（TPP），贯彻其贸易保护主义作风。面对贸易保护主义抬头，同日澳洲总理特恩布尔（Malcolm Turnbull）拟牵头挽救这个协定，包括拉拢中国及印尼加入。未来数星期，相信特朗普将陆续有新动作，高举其保护主义大旗，金融市场随时有暗涌。

特朗普称，退出TPP对于美国工人来说是件大好事，又对多名美国企业高层说，如果美国企业把生产线转移到其他国家，把产品运回美国将面临高额边境税。特朗普高举保护主义大旗，后果是美国企业被迫回归，然后消费者被迫购买高价美国货，最终美国将重演上世纪七十年代恶性通胀，当经济增长也停滞，那就是滞涨。

美国七十年代通胀严重，当时经历石油危机及越战等事件，属恶性通胀。当时美国政府大量发债，陡峭收益率曲线，并拉长期限，为越战军费埋单。目前情况不会相差太大，在高负债之下再大增开支，同时以保护主义锁国，通胀将加速再加速。

无错，以上政策可能增加本土就业岗位，但是这些工作机会只带来虚幻的安全感，因为高通胀将抵消购买力。美国人买美国货，并不会令美国更加强大，反而令美国人更难买得起美国货。

黄金可能重演七十年代走势。黄金起初不会跑赢实际通胀，但会缓慢追近，直到最后大幅上涨，就像1970年至1984年的走势。在特朗普新政之下，美国联储局更难作出抉择，过去10年联储局无力应对通缩，遇上高通胀，会否又以大手加息去打压通胀？

都说特朗普团队的施政充满矛盾，这边厢才刚投诉美元太强影响美国货竞争力，那边厢却推行贸易保护措施，提高关税、推高通胀，从而支持美元偏强。

自1934年以来，建立在两党合作基础上的美国贸易政策，一直走向开放、互让和国际主义，特朗普反其道而行，已经惹来共和党人的反弹。

共和党资深参议员麦凯恩警告，这意味放弃美国在亚洲的战略地位，中国随时准备填补美国撤出所留下的真空，放弃TPP是一个错误的决定；他认为美国未来在亚太区推进积极贸易议程，让美国工人和企业在世界上最具经济活力和发展最快的地区之一保持竞争力，才是正确方向。

七十年代美国经历高通胀、高利率，金价以数倍急升，过去10年则是另一个故事，央行们的量化宽松政策引发钞票贬值，虽然实质利率反覆向下，但金价仍然录得数以倍计升幅。

无论是过去10年抑或七十年代时的情况，现在都有可能在美国出现，主要是美国的高负债、高财赤以至闭关锁国同时出现，结果是经济低增长伴随市场对美元渐失信心，虽然这要等一段时间才变得明显，但市场可能已经早着先鞭入市买金。

事实上，欧资近期正加速流入黄金ETF，数据显示，在法兰克福上市的Xetra-Gold上周吸引约5.44亿美元流入，创下至少是2012年以来最大单周流入纪录。数据显示，Xetra-Gold的新流入资金是全球最大商品ETF黄金信托SPDR的逾10倍。

就在特朗普政府决定退出TPP之前，国家主席习近平于达沃斯世界经济论坛发表演讲，提倡加大力度推进全球化进程，并大力宣扬自由贸易的各种优点。习近平将贸易保护主义比作「把自己关进黑屋子」，并表示中国会寻求协商签署地区贸易协议。

中国正努力倡导一项名为「区域全面经济伙伴关系」（RCEP）的16国贸易协定。该协定不包括美国，其中也没有奥巴马力主写入TPP的环境和劳动力保护条文。中国希望以此填补美国留下的领导真空，趁特朗普实施贸易保护政策之机，增强与菲律宾、马来西亚等传统美国盟友的关系。

看来美国实行保护主义未必严重打击世界经济， 反而把美国由盛推向衰落。从近期商品股表现看，市场并不认为环球经济会因此受打击，反而基建及建设活动增加了商品的需求，今年首季相信是商品股的天下。

除了金、煤、油、铁股之外，上周提及过的核原料股也开始起动，中广核矿业 升了9.3%，中核国际 亦涨了9.4%，若论强势，中铝 、江西铜业 也是难得的升幅惊人，这些股份虽然升得多，但值得留意的是，在商品牛市中，商品股的升幅往往以倍数跑赢。（完）

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