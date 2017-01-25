更新版 1-《分析师观点》台湾第四季GDP概估2.58%，分析师称今年将比去年好

路透台北1月25日 - 台湾主计总处周三公布，第四季国内生产总值(GDP)概估为年成长2.58%，劣于市场预估的成长3.1%，但为2015年第一季以来最佳，当时年增率为4.01%，去年全年经济成长率则为1.4%。分析师表示，未来有苹果I8及中国大陆景气回稳等带动，料今年景气会比去年好，GDP有望达1.8%且往2%迈进。