更新版 1-《分析师观点》台湾第四季GDP概估2.58%，分析师称今年将比去年好

国际油市：亚洲石脑油裂解价差扩大跌势，因台湾需求减少
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
(新增分析师看法)
路透台北1月25日 - 台湾主计总处周三公布，第四季国内生产总值(GDP)概估为年成长2.58%，劣于市场预估的成长3.1%，但为2015年第一季以来最佳，当时年增率为4.01%，去年全年经济成长率则为1.4%。分析师表示，未来有苹果I8及中国大陆景气回稳等带动，料今年景气会比去年好，GDP有望达1.8%且往2%迈进。
另一分析师则认为，因今年外在环境潜在中美贸易问题，内在又有两岸关系不佳，陆客减，以及一例一休上路后带动物价上涨的问题；预估从外贸影响到投资甚至消费市场，今年恐无法达成1.8%的成长目标。
**市场评论
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
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路透新加坡5月25日 - 新加坡柴油现货价差周四持稳，尽管亚洲和南非数家炼厂停产，但新加坡柴油库存仍上升。而且交易商的精力也都放在中东合约谈判上面。