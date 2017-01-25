版本:
中国
亚洲 | 2017年 1月 25日 星期三 09:58 BJT

更新版 1-《分析师观点》台湾第四季GDP概估2.58%，分析师称今年将比去年好

(新增分析师看法)

路透台北1月25日 - 台湾主计总处周三公布，第四季国内生产总值(GDP)概估为年成长2.58%，劣于市场预估的成长3.1%，但为2015年第一季以来最佳，当时年增率为4.01%，去年全年经济成长率则为1.4%。分析师表示，未来有苹果I8及中国大陆景气回稳等带动，料今年景气会比去年好，GDP有望达1.8%且往2%迈进。

另一分析师则认为，因今年外在环境潜在中美贸易问题，内在又有两岸关系不佳，陆客减，以及一例一休上路后带动物价上涨的问题；预估从外贸影响到投资甚至消费市场，今年恐无法达成1.8%的成长目标。

**市场评论
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐