中国汇市：路透测算的三个人民币汇率指数续微跌，CFETS指数跌至94.48

路透北京1月25日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民 币汇率指数周三较上日微跌0.17%至94.48；SDR篮子指数微跌至95.56，BIS篮子指数微跌至9 5.85。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌0.37%，SDR篮子指数升0.06%，BIS指数跌0.40% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货 今日中间价 较上日升贬点数 币 人民币 6.8596 -265 欧元 7.3613 31 日圆 6.0297 392 港元 0.8843 -33.7 英镑 8.6042 -382 澳元 5.2028 -147 新加坡元<SGDCNY=PBO 4.8324 -44 C> 林吉特 0.6439 -26.3 泰铢 5.131 -198 韩元 170 -14 为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起， CFETS在中国货币网新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发布人民币汇率指数数据 。 2016年底CFETS进行首次货币篮子规则调整，CFETS篮子货币数量由13种调升为24种，同 时调整了相关货币权重；SDR篮子也调整了货币权重，并与CFETS货币篮子均重新定基，重新 定基日为2016年最后一个交易日。 另外，汤森路透 和香港交易所 联合开发的RXY全球离岸人民币指数<. RXYH>最新报95.93，较上日微跌0.09%；RXY全球在岸人民币指数 报95.28，微跌0.01 %；RXY参考离岸人民币指数 报95.83，微跌0.09%；RXY参考在岸人民币指数<.RXYRY >报95.14，微跌0.02%。 汤森路透和港交所2016年6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映 人民币兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易 。 （完） (发稿 孙琦子; 审校 曾祥进)