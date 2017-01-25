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亚洲 | 2017年 1月 25日 星期三 09:44 BJT

中国汇市：路透测算的三个人民币汇率指数续微跌，CFETS指数跌至94.48

路透北京1月25日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民
币汇率指数周三较上日微跌0.17%至94.48；SDR篮子指数微跌至95.56，BIS篮子指数微跌至9
5.85。

    今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌0.37%，SDR篮子指数升0.06%，BIS指数跌0.40%
。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38%
。
    
 CFETS篮子部分主要货  今日中间价   较上日升贬点数
 币                                
 人民币                    6.8596            -265
 欧元                      7.3613              31
 日圆                      6.0297             392
 港元                      0.8843           -33.7
 英镑                      8.6042            -382
 澳元                      5.2028            -147
 新加坡元<SGDCNY=PBO       4.8324             -44
 C>                                
 林吉特                    0.6439           -26.3
 泰铢                       5.131            -198
 韩元                         170             -14
    
    为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起，
CFETS在中国货币网新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发布人民币汇率指数数据
。

    2016年底CFETS进行首次货币篮子规则调整，CFETS篮子货币数量由13种调升为24种，同
时调整了相关货币权重；SDR篮子也调整了货币权重，并与CFETS货币篮子均重新定基，重新
定基日为2016年最后一个交易日。

    另外，汤森路透 和香港交易所 联合开发的RXY全球离岸人民币指数<.
RXYH>最新报95.93，较上日微跌0.09%；RXY全球在岸人民币指数 报95.28，微跌0.01
%；RXY参考离岸人民币指数 报95.83，微跌0.09%；RXY参考在岸人民币指数<.RXYRY
>报95.14，微跌0.02%。

    汤森路透和港交所2016年6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映
人民币兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易
。 （完）

 (发稿 孙琦子; 审校 曾祥进)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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