欧洲个股：英国电讯市值蒸发20%，意大利分支丑闻及财测预警是主因

* 获利预警致英国电讯股价重挫20%

* 米兰检方已启动对其意大利分支的调查--消息

* 英国电讯调降营收、获利和现金流目标

* 英国公共部门业务合约减缓

路透伦敦1月24日 - 英国电讯(British Telecom) 周二市值蒸发约20%，因该公司意大利分支发生会计丑闻，并且英国政府相关合同业务也突然放缓，这迫使该公司下调了对未来两年的财测。

两名知情消息人士向路透表示，意大利米兰检方已经针对英国电讯的意大利分支启动调查，因其涉嫌伪造账目和挪用公款。英国电讯对此未予置评。

英国电讯自2008年低谷逐步复苏的步伐戛然而止。该公司股票下挫至三年半低点，创纪录最大单日跌幅。

虽然该公司承认其意大利账目存在5.3亿英镑(6.6亿美元)的窟窿已惊倒众人，但具有更深远影响的或许是公共部门业务合约放缓。

当前该公司需要达成新的支付方案以解决庞大的养老金缺口问题并遵守增加派息的承诺，在此之际，创收能力受创或使得该公司在竞标下一轮体育赛事权利时受到制约。