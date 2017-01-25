金属期市：伦敦期铝守在20个月高位附近，寄望中国产能削减

新华社之前报导称，中国环保当局上月口头警告了国内最大铝制造商中国铝业 ，因该公司未能适当地处理污染问题。

LME期铜 下跌0.2%，至每吨5,933美元，略低于周二所及的12月5日以来高位5,956.50美元。

交投最热络的沪铜3月期约 上涨1.7%，报每吨47,680元人民币。

必和必拓 旗下的全球最大铜矿Escondida工会工人称，他们拒绝公司所提的薪资条件，并要求工人对是否罢工进行表决。

必和必拓周三公布的第二季铁矿石业务表现强劲，有望实现2017会计年度的铁矿石产量目标。

力拓将煤业资产售予兖煤澳大利亚，作价最高24.5亿美元 。(完)

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