金属期市：伦敦期铝守在20个月高位附近，寄望中国产能削减

国际油市：亚洲石脑油裂解价差扩大跌势，因台湾需求减少
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
新华社之前报导称，中国环保当局上月口头警告了国内最大铝制造商中国铝业 ，因该公司未能适当地处理污染问题。
LME期铜 下跌0.2%，至每吨5,933美元，略低于周二所及的12月5日以来高位5,956.50美元。
交投最热络的沪铜3月期约 上涨1.7%，报每吨47,680元人民币。
必和必拓 旗下的全球最大铜矿Escondida工会工人称，他们拒绝公司所提的薪资条件，并要求工人对是否罢工进行表决。
必和必拓周三公布的第二季铁矿石业务表现强劲，有望实现2017会计年度的铁矿石产量目标。
力拓将煤业资产售予兖煤澳大利亚，作价最高24.5亿美元 。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 张涛/李婷仪 审校 徐文焰/李爽)
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
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路透新加坡5月25日 - 新加坡柴油现货价差周四持稳，尽管亚洲和南非数家炼厂停产，但新加坡柴油库存仍上升。而且交易商的精力也都放在中东合约谈判上面。