港报财经评论：MLF息上调，流动性仍紧--经济日报1月25日

MLF息上调 流动性仍紧/ 余少文

上证综合指数 三连阳下逼近3,150点，国企指数窄幅上落，似乎对流动性紧张并无反应，只是人民银行提高息率来进行MLF操作，以及国债期货尾市急跌，流动性压力仍大。

内地股市昨日个别发展，上证综合指数升5点，收报3,142点；深证成分指数 跌34点或0.3%，收报9,941点，沪深两指数成交额合计逾3,000亿元人民币。而国企指数 升32点或0.3%，收报9,759点，成交额增加至134亿港元；至于红筹指数 升3点，收报3,722点，成交额约45亿港元。

国指成交急增，主要是中国财险 在收市时出现3,800万股上板，每股作价11.56港元，合计4.39亿港元，再加上建设银行 、工商银行 、中国平安 、中国石化 等股份亦出现近期最多的成交量，否则今日成交额或不足100亿港元。只是建行、工行、平保等昨日都是高开低收，加上成交增加，小心国指本周余下的两个半交易日仍然是牛皮偏软走势。

当然，国指过去一个多星期主要在10天綫（现处于9,740点）整固，而20天綫（现处于9,598点）日内会升越50天綫（现处于9,599点），发出另一个利好讯号，都有助指数消化沽压后向上。尤其国指连续三周呈现阳烛后，上周现「陀螺」，只要今周继续在9,700点至9,800点上落，则可营造旗形，一旦升破旗形则量度升幅可高于10,400点，如按近年新年后走势，因为有数日少了A股的左右，除非美股下挫，否则国指下周有机会出现突破。

而上证昨日走高后亦呈三连阳，是三个星期以来最长的升幅，本周再升阻力位会是1月阻力位3,170点，然后是3,190点至3,200点区域。乐观是指数过去两个月营造双底形态，如升破3,170点的阻力位，双底量度目标可达3,300点，即可冲击去年11月高位3,301点。

只是笔者近日已指出，人民银行上周推出临时流动性便利，本周连续两日逆回购操作金额分别为400亿元人民币和200亿元，分别出现净回笼100亿元和900亿元，似乎反映流动性已经缓和，央行才出手收水。但实际上内地银行同业拆息只有隔夜回落，其他都继续上升趋势，已反映流动性紧张根本未能缓和过来，难怪央行昨日要对21家金融机构进行2,455亿元的MLF，更重要是6个月和1年期的中标利率分别为2.95%和3.1%，较上期的2.85%和3%高出10个基点，即使央行调高息率，市场仍然有资金需求。

至于10年期国债期货昨日尾市急跌，如2026年到期、票息2.7%的国债，收益率最高3.35%，较上日升0.11个百分点，悲观的解读可以说是机构投资者沽国债套现金来增加自身的流动性，简单而言仍然是流动性不足才出现「要钱唔要债」的情况，但内地长假期将至，相信抢钱在未来数日会缓和下来，尤其临时流动性便利无人知道金额，也没有人知道是否已全数投入相关银行，所以随时可以成为流动性紧张缓和下来的关键。

不过，股民要留意的是内地国债息率如继续上升，市场普遍预期今年趋势也是「升」为主，对于保险股而言会是利好，股民可留意保险股的短綫机会。但也要留意央行上周透过逆回购开始大放水后，28天期逆回购合计金额达8,900亿元，会在2月中旬先后到期，再加上临时流动性便利也是28天期，即股民要留意届时的流动性可能再紧张。（完）

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