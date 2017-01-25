港报社评：会展扩建迫切需要，运动场改建须周详--明报1月25日

政府提出最快两年后改建湾仔运动场，改作会展等综合发展用途，惹来学界和体育界关注。本港大型会议及展览场地严重不足，湾仔会展新旧翼经常爆满，无奈推掉大量申请，有必要扩建，改建湾仔运动场是其中一个可以考虑的方案，惟政府应先订出妥善计划，避免清拆湾仔运动场后出现空窗期，持续数年缺乏符合国际标准的田径训练和比赛场地。当局同时亦应积极考虑其他方案，包括尽快搬迁湾仔3幢政府大楼，腾出地方扩建会展。

过去30多年来，湾仔运动场是学界运动会的主要比赛场地，更是田径界专业训练场，全港最顶尖的田径运动员云集于此，见证了很多香港纪录的诞生。不过随着社会发展，湾仔运动场也可能要迎来黄昏岁月。今年施政报告提出拨款200亿元在未来5年新建或重建26项体育及康乐设施，包括向「精英运动员发展基金」注资10亿元，支持香港运动员在国际赛事争取佳绩；不过政府同时建议改建湾仔运动场，以便兴建会展三期及多用途设施，却令香港业余田径总会担心，倘若安排不周，可能影响精英田径运动员的培训。

湾仔运动场1978年启用，由于设施完善，交通便利，是很多学校举办运动会的不二之选，成为不少港人的集体回忆，不舍之情可以理解。然而撇开主观感情因素，应否改建湾仔运动场，还须客观议事论事，既考虑社会总体利益，亦要照顾不同持份者需要。本港商业活动土地供应紧张，大型会议展览场地需求尤大，湾仔会展场地使用申请满泻，同一时段举行多场展览的情况屡见不鲜，熙来攘往途为之塞，至于亚洲博览馆的使用率也愈来愈高。会议展览产业不仅关乎商务推扩，更与旅游业息息相关，有助吸引不少高消费力的外国商贾来港。扩建会展其实已谈了10多年，尽快拨款兴建第三期，符合香港利益和现实需要，关键是如何落实。

当局建议最快2019年改建湾仔运动场作会展等用途，主要是考虑到湾仔运动场面积大位置佳。政府的盘算是，启德体育园建成后，可取代香港大球场主办七人榄球赛等国际体育盛事的角色，届时只要改建香港大球场，加建田径跑道，就可代替目前的湾仔运动场，举办各类田径赛事和学界运动会。问题是启德体育园最快要到2022年才建成，就算香港大球场改建只需两年，亦意味起码要到2024年才能取代湾仔运动场的功能。换言之，由清拆湾仔运动场到香港大球场完成改建，有5至6年空窗期。

对港岛区学校来说，湾仔运动场、小西湾运动场，以及只有6条跑道的香港仔运动场，是学界三大比赛场地。没有湾仔运动场，对学校主办运动会可能带来一些不便，交通未必如现在等便捷，惟相信总有办法应付；然而对本港田径精英运动员来说，没有湾仔运动场，影响可大可小。全港目前符合国际田联标准、可供田径比赛的运动场有3个，分别位于湾仔、小西湾和将军澳，惟小西湾运动场邻近民居，易惹噪音投诉；将军澳运动场则存在设计缺失，运动员经常要逆风作赛。逆风对一般学校运动会也许较不重要，但对精英田径运动员却事关重大，不仅影响成绩，甚至可能因此错失参与国际大赛资格。

既然政府提出要支持香港精英运动员争取佳绩，就应设法照顾田径精英运动员，避免牺牲他们的需要。设若政府决定改建湾仔运动场，应当预先谋划好配套安排，详细研究各种应对方案的可行性，例如先扩建香港仔运动场、设法减少小西湾运动场噪音问题等，避免出现长达6年的空窗期。另外，政府也应积极考虑尽快在2019年完成湾仔3幢政府大楼的搬迁，腾出地方兴建会展三期。虽然此安排所提供的用地面积会比湾仔运动场小，然而位置其实更接近会展中心，亦有利扩建会展计划尽快上马，避免拖延。

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