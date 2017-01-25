港报社评：与其TSA还魂，不如教育局复活--信报1月25日

英文简称TSA的「小三全港性系统评估」一直是教育界争议性甚大的课题，教协举行「二○一六年十大教育新闻选举」，结果TSA得票百分之八十八点二，再次登上榜首，排第二位的是香港教育学院正名为香港教育大学。这是继二○一五年之后TSA蝉联教育界最关注的事件，意味着困扰师生多年的评估仍然备受瞩目，该存该废尚未达成共识。看情况，没完没了的争议将会持续下去，不但横跨两个年头，还势将横跨两届政府，因为教育局局长吴克俭力排众议，宣布在今年五月推出TSA的「修订版」，下任特首必须接过烫手山芋。

吴克俭表示，TSA改名为BCA「小三基本能力评估研究计划」，并且扩展至所有小学。他强调新计划不是复考原有的TSA，所得之相关资料不会用作衡量学校表现，全港官立小学亦不会购买练习题，释除大众对操练学生的疑虑。至于学校和家长有没有选择权决定是否应考BCA，吴克俭指出，基本能力评估是学校日常的教与学之一，如果有学校在推行时感到困难，局方可提供协助；若有个别学生缺考，须提出原因，交由校长凭专业判断处理。

尽管名称变了，题目据说也没有过往那么刁钻艰深，但性质似乎没变，所以有人称之为「借屍还魂」。反对TSA的家长联盟认为，只要评估模式不变，「无论你改个咩名，TSA又好，BCA又好，都系冇意思。」教育界立法会议员叶建源批评该计划是「假研究，真复考」，强迫学校和家长回复TSA的操练，斥责教育局漠视民意，要求撤回决定。

在昨日的立法会教育事务委员会会议之上，不但民主派质疑重新包装的小三基本能力评估换汤不换药，建制派议员亦对划一扩展至全港小学有保留，会议最终以大比数通过由叶建源提出的无约束力临时动议，要求让学生、家长及学校有权自行选择应考与否。

TSA的争议之处是容易引发过度操练，孩子有做不完的功课，从而失去宝贵的童年，BCA能够避免类似的情况发生吗？其实道理很显浅，只要试题需要解答，而且涉及标准答案，不管题目是深是浅，必然会带来追求答对的竞争心理，操练乃无可避免的后果。要是教育局真的仅仅为了取得具参考价值的数据，让学生当作一份毋须准备的日常功课，要求全港所有小三学生共同参与也说不通；最有学术权威的民意调查也不会要求全港七百万市民一起回答问卷，抽样调查已有足够代表性。

由TSA的争议变成BCA的争议，归根究柢是教育局尤其是局长吴克俭缺乏协商能力，由始至终无法赢取信任，教育政策在其超过四年任内几乎没有一项得以顺利推行，最大败笔莫如德育及国民教育科课程指引触发全港怒吼，不得不束之高阁平息民愤。吴局长日前向传媒呼冤，抱怨坊间对他「人格谋杀」，所以「条气唔顺」云云。

是否人格谋杀，见仁见智，我们奉劝吴局长反求诸己，虚心聆听坊间的评价，然后自我增值脱胎换骨，说不定有朝一日自谷底「翻生」。这不是戏言，眼下就存在着活生生的真人真事作为例证。且看前财政司司长曾俊华，他几年前民望一度低到被苛斥为「史上最废财爷」，也曾面对示威者高呼下台的危机，形象被大肆丑化，可如今，曾俊华民望之高在问责班子名列前茅，而且参选特首不无胜算，靠的正是几年以来的自我改造，变得愈来愈有亲和力和公信力，最低限度没有闹出另一位特首参选者林郑月娥的「不懂得入闸」和「买不到厕纸」笑话。曾俊华尝过人格谋杀的滋味，但他现在翻生了。

说到底，与其让TSA借屍还魂，不如让教育局败部复活，教育政策才有望顺利推行。

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