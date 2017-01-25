港报社评：开发郊野公园，须准则与公义--经济日报1月25日

特首梁振英跟进施政报告所提建议，就利用低生态价值的郊野公园边陲地建屋，进行初步研究和选址。要迎难而上，港府需在准则、如何「可加可减」及研究棕地发展上都交出功课。

梁振英多年前已提出开发郊野公园，惟反弹甚大，问题一直停留在立场式讨论。一方面环保团体坚持郊野公园不能动，要动就动棕地和主供富人玩乐的高尔夫球场；另一方面政府则强调土地供应严重不足，公众须在发展与保育之间取得平衡，但双方各持己见，事情毫无落脚点。

要让胶着事态有落脚点、有突破希望，便需要可摆脱仅宣示立场的具体内容。梁振英要求包括环保的相关部门，就低生态价值的郊野公园边陲土地兴建公营房屋与非牟利老人院，进行初步研究和选址，正可望终能有所进展。惟要取得积极成效，则须做到以下三点。

首先要列出何谓生态价值低的评定准则。虽然单是准则本身肯定亦有争议，但有了准则才易于疏理，容易争取公众共识，否则只会沦为没完没了的立场争拗。有关准则亦应适用康乐用地如在高尔夫球场等，以示一视同仁，否则难说服环保人士。当然，政府要保证被划出土地只建公屋或非牟利老人院，而非豪宅。

其次是梁振英提出郊野公园可加可减的构思，研究报告只集中在减，那加呢？政府应同时进行研究，那些有保育价值的用地将会划入受保护的郊野公园之内，反对声音自然就会较小。如一直反对开发郊野公园的天文台前台长林超英，亦指政府若保证郊野公园的范围只加不减，在这个前提下可以商量用郊野公园地方建公营房屋。

其三，政府用地须彰公义，除研究郊野公园用地外，棕地研究亦不能怠慢。施政报告指规划署今年会就全港棕地的分布及用途展开调查，可以预期，若棕地止于现行用途调查，郊野公园则提出开发选址，环保组织与人士势指摘政府向相关利益团体低头，开发棕地只是做做样子，实际只向郊野公园开刀，因而大力反对，令政府拓地寸步难行。

政府探讨开发低生态价值郊野公园，解决当前最迫切的低下阶层住屋问题，实无可厚非，但实际如何扩大土地储备，要由下届政府解答；特首候选人也应该提出解决方案如是否填海，才能争取到市民支持。

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