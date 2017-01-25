澳新汇市：澳元受疲软通胀数据拖累跌0.5%，新西兰元在10周高点附近

数据不佳让澳元可能录得一周来最大跌幅。澳元自1月开始处于上行趋势，本周稍早触及两个半月高点0.7609美元。

“该数据使得再次降息完全具有可能性，”AMP Capital首席分析师Shane Oliver称。

“数据凸显出澳洲通胀存在下行风险，通胀率将可能需要更长时间才能回升到2-3%的目标区间。”

澳元兑新西兰元 下滑0.4%，兑欧元 和英镑 也表现不佳。

新西兰元兑美元 报0.7244，徘徊在上日触及的10周高点0.7276附近。

投资者将密切关注周四的新西兰消费者物价数据，以确认新西兰通胀率是否已回到央行的目标区间内。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价

全部现汇报价