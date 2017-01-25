澳新汇市：澳元受疲软通胀数据拖累跌0.5%，新西兰元在10周高点附近

国际油市：亚洲石脑油裂解价差扩大跌势，因台湾需求减少
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
数据不佳让澳元可能录得一周来最大跌幅。澳元自1月开始处于上行趋势，本周稍早触及两个半月高点0.7609美元。
“该数据使得再次降息完全具有可能性，”AMP Capital首席分析师Shane Oliver称。
“数据凸显出澳洲通胀存在下行风险，通胀率将可能需要更长时间才能回升到2-3%的目标区间。”
澳元兑新西兰元 下滑0.4%，兑欧元 和英镑 也表现不佳。
新西兰元兑美元 报0.7244，徘徊在上日触及的10周高点0.7276附近。
投资者将密切关注周四的新西兰消费者物价数据，以确认新西兰通胀率是否已回到央行的目标区间内。(完)
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(编译 孙国玉/王兴亚；审校 李爽/张若琪)
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
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路透新加坡5月25日 - 新加坡柴油现货价差周四持稳，尽管亚洲和南非数家炼厂停产，但新加坡柴油库存仍上升。而且交易商的精力也都放在中东合约谈判上面。