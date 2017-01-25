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亚洲 | 2017年 1月 25日 星期三 10:45 BJT

韩国金融市场：美元反弹推动韩元下跌，韩股持稳

外资料买超韩股，近中午时分，外资买超552亿韩元的韩国股票。

    三星电子 最多上涨2.7%，触及1,960,000韩元的纪录高位，受第四季获利强
劲、2017年展望及进一步回购股票计划的提振。
    
    电池制造商三星SDI 涨幅多达5%。
    
    下跌和上涨个股分别有493档和298档。
    
    三年期公债3月期货 跌0.06点至109.56。
           
                                0214 GMT     上日收市价
    ---------------------------------------------------
    韩元/美元              1,166.3       1,165.9
    日圆/韩元       10.2650/66       10.2744
    韩国公债期货 *          109.56        109.62
    韩国综合股价指数     2,066.58      2,065.76
    ---------------------------------------------------
    *  为三年期公债近月期约报价。
    (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
    如欲浏览韩国现货公债报价，请点选 
    如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完)
        
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    韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选            


 (编译 孙国玉/王琛/张若琪 审校 高琦/李爽/王兴亚)
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