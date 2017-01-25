芝加哥期市：玉米价格连续第三日下跌，触及八日低位

国际油市：亚洲燃料油纸货市场交投清淡，因OPEC等产油国举行会议

路透新加坡5月25日 - 亚洲燃料油纸货市场周四交投清淡，行业人士仍持观望态度，因石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国在维也纳举行部长级会议。