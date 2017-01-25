芝加哥期市：玉米价格连续第三日下跌，触及八日低位

标题新闻：美国4月商品贸易收支初值为逆差675.5亿美元，趸售库存减少0.3%
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以下为0222GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌% 30日移动均值 RSI CBOT小麦 424.75 -2.00 -0.47% -0.82% 416.11 50 CBOT玉米 361.50 -1.75 -0.48% -2.23% 357.63 45 CBOT大豆 1052.25 -6.25 -0.59% -1.43% 1029.82 56 CBOT稻米 9.98 $0.05 +0.50% +1.63% $9.76 68 WTI原油 53.00 -$0.18 -0.34% +0.47% $52.60 55 汇率 欧元/美元 $1.073 -$0.003 -0.25% +0.33% 美元/澳元 0.7545 -0.003 -0.45% -0.11% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 孙国玉/王颖；审校 张若琪/高琦/张荻)
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