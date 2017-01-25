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货币新闻 | 2017年 1月 25日 星期三 11:06 BJT

芝加哥期市：玉米价格连续第三日下跌，触及八日低位

以下为0222GMT报价：
 合约          价格       变动        涨跌%      两日涨跌%   30日移动均值    RSI
 CBOT小麦      424.75     -2.00       -0.47%     -0.82%      416.11          50
 CBOT玉米      361.50     -1.75       -0.48%     -2.23%      357.63          45
 CBOT大豆      1052.25    -6.25       -0.59%     -1.43%      1029.82         56
 CBOT稻米      9.98       $0.05       +0.50%     +1.63%      $9.76           68
 WTI原油       53.00      -$0.18      -0.34%     +0.47%      $52.60          55
 汇率                                                                        
 欧元/美元     $1.073     -$0.003     -0.25%     +0.33%                      
 美元/澳元     0.7545     -0.003      -0.45%     -0.11%                      
 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

  
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>    

 (编译 孙国玉/王颖；审校 张若琪/高琦/张荻)
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