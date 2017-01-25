香港热股：电视广播盘初一度冲高近13%，距离股份回购价仅一步之遥

路透香港1月25日 - 香港电视台营运商--电视广播（TVB） 周三盘初一度冲高近13%，距离股份回购价格仅一步之遥。

电视广播周二晚间公布拟按每股30.5港元的价格回购最多1.38亿股或31.51%的股份，涉资约42.09亿港元。回购价较周二收市价溢价约14.7%，美银美林担任财务顾问。

该股今早一度冲高12.8%，至30港元的三个半月高位。香港时间10:51，该股升10.53%，报29.4港元。

电视广播表示，要约将为股东提供机会至少以较最近期市价有溢价的价格变现彼等部份投资，或透过保留彼等的股权增加于该公司的权益比例，并参与集团未来发展。

由于电视广播的主要股东--由华人文化控股集团董事长兼电视广播副主席黎瑞刚、电视广播主席陈国强及台湾HTC创办人王雪红持有的Young Lion表明不会减持，回购完成后，Young Lion的持股比例将由现时26%升37.96%，并将触发全面收购要约责任，不过，电视广播将代表Young Lion及一致行动人士向证监会申请豁免。

电视广播称，此次动用现有现金资源进行回购，将为提供机会提升股东价值。公司并称，于要约完结后，其业务及管理层将维持不变，将继续保持于联交所的上市地位；公司亦无意对业务作出重大变动，并将继续雇用其雇员。

电视广播上月初发出盈警，预计截至2016年12月底年度净利将按年下跌约55-65%，受累于广告市场持续疲弱、巴西奥运会播出项目未能收回成本等因素。

去年9月，电视广播发行5亿美元五年期担保票据，息率6.25%，募资以扩充其数码新媒体业务及其他资本支出提供资金、作出策略性投资及一般企业用途。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)