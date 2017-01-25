台湾汇市：台币盘初续创逾三个半月高位，因外资汇入与出口商抛汇

路透台北1月25日 - 台币兑美元 周三早盘小幅走升，续创逾三个半月盘中高位。交易员表示，外资仍持续汇入，且有出口商跟着抛汇，此令台币在亚洲新兴货币中表现偏强。

他们称，台北外汇开盘一小时成交量为2.22亿美元，交投大于上日同时段的1.98亿美元。外资于昨日在台股现货买超123.14亿台币，可能为因应交割而汇入。不过进口商也持续逢低买进美元，使得成交量增加。

〞除了一堆外资，还有出口商，可能受不了也看开了。〞一银行交易员说。

不过交易员也提及，由于股债市已经封关，外资新汇入的资金料明显减少，因此当早盘消化完外资的卖压后，台币有可能会收敛升幅，甚至不排除有转贬的可能。

本地时间10:45，台币兑美元报31.328，上日收报31.382，前高为去年10月3日的31.250；韩元兑美元 报1,166.1，上日收在1,165.9。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘扩大；目前一个月美元/台币远汇 报31.235/31.276，上日收在31.315。

美元周三亚洲盘初维持涨势，美国公债收益率(殖利率)反弹帮助美元兑日圆和欧元摆脱近期低点回升，此前市场对美国总统特朗普贸易保护主义立场的担忧曾打压了美元。

交易员预测今日台币主要交易区间：

•31.300-31.400。

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