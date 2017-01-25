台湾汇市：台币盘初续创逾三个半月高位，因外资汇入与出口商抛汇

国际油市：亚洲石脑油裂解价差扩大跌势，因台湾需求减少
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
路透台北1月25日 - 台币兑美元 周三早盘小幅走升，续创逾三个半月盘中高位。交易员表示，外资仍持续汇入，且有出口商跟着抛汇，此令台币在亚洲新兴货币中表现偏强。
他们称，台北外汇开盘一小时成交量为2.22亿美元，交投大于上日同时段的1.98亿美元。外资于昨日在台股现货买超123.14亿台币，可能为因应交割而汇入。不过进口商也持续逢低买进美元，使得成交量增加。
〞除了一堆外资，还有出口商，可能受不了也看开了。〞一银行交易员说。
不过交易员也提及，由于股债市已经封关，外资新汇入的资金料明显减少，因此当早盘消化完外资的卖压后，台币有可能会收敛升幅，甚至不排除有转贬的可能。
本地时间10:45，台币兑美元报31.328，上日收报31.382，前高为去年10月3日的31.250；韩元兑美元 报1,166.1，上日收在1,165.9。
在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘扩大；目前一个月美元/台币远汇 报31.235/31.276，上日收在31.315。
美元周三亚洲盘初维持涨势，美国公债收益率(殖利率)反弹帮助美元兑日圆和欧元摆脱近期低点回升，此前市场对美国总统特朗普贸易保护主义立场的担忧曾打压了美元。
交易员预测今日台币主要交易区间：
•31.300-31.400。
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--《全球汇市》美债收益率上升助美元摆脱近期低点回升 (完) (记者 董永年； 审校 曾祥进)
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
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路透新加坡5月25日 - 新加坡柴油现货价差周四持稳，尽管亚洲和南非数家炼厂停产，但新加坡柴油库存仍上升。而且交易商的精力也都放在中东合约谈判上面。