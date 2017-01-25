版本:
中国
亚洲 | 2017年 1月 25日 星期三 10:56 BJT

《汇市简讯》美元指数在亚洲盘走低，下探99.85

0246GMT

* 美元指数在亚洲盘下跌0.15%，兑日圆领跌，市场对美元昨日反弹了结获利

* 主要市场走势不一：E-迷你标普500指数期货涨0.05%，美国原油期货跌0.4%，日经指数涨1.2%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.1%

* 动能研究呈负面，5、10和20日移动均线下行，偏空格局确立

* 测试99.85目标位，这是11月至1月涨势的50%回档位。若收在10日移动均线切入位100.75上方，则会削弱看空趋势

* 亚洲盘100.15/100.34为初步支撑位/阻力位

* 技术图：reut.rs/2j2V4wy(完)

(编译 王琛；审校 高琦)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐