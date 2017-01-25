《汇市简讯》美元指数在亚洲盘走低，下探99.85

国际油市：亚洲石脑油裂解价差扩大跌势，因台湾需求减少
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
0246GMT
* 美元指数在亚洲盘下跌0.15%，兑日圆领跌，市场对美元昨日反弹了结获利
* 主要市场走势不一：E-迷你标普500指数期货涨0.05%，美国原油期货跌0.4%，日经指数涨1.2%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.1%
* 动能研究呈负面，5、10和20日移动均线下行，偏空格局确立
* 测试99.85目标位，这是11月至1月涨势的50%回档位。若收在10日移动均线切入位100.75上方，则会削弱看空趋势
* 亚洲盘100.15/100.34为初步支撑位/阻力位
* 技术图：reut.rs/2j2V4wy(完)
(编译 王琛；审校 高琦)
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透新加坡5月25日 - 新加坡柴油现货价差周四持稳，尽管亚洲和南非数家炼厂停产，但新加坡柴油库存仍上升。而且交易商的精力也都放在中东合约谈判上面。