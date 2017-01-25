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亚洲 | 2017年 1月 25日 星期三 13:35 BJT

台湾货币市场：大银行未提供拆款资金短率走扬，短票利率水涨船高

* 短率上扬，部分大银行未提供拆款资金
    * 资金紧俏，票券商拆款利率升至0.45%
    * 资金紧致短票利率上扬，最高冲至0.50%
    * 债券RP市场短钱多，利率报价略显紊乱

     记者 罗两莎
    路透台北1月25日 - 台湾银行间短率周三再走高。资金调度人员表示，受到部分大型银行未能提供拆款资
金影响，今天市场资金更趋紧俏，利率进一步走高，大银行对银行拆款利率拉升高至0.43%，而对票券商拆出
利率则调升为0.45%。
    
    他们指出，今天市场比较缺钱，找钱电话变多了，利率亦跟着走高，但本周两个交易日外资均大举买超台
股，外资汇入金额应相当可观，多少可贡献市场一些资金，预估目前资金趋紧、利率走高的情况应该不会持续
太久。
    
    〞我们今天有做(拆款)啊，利率有调高，因为能做的钱不多。〞一大型银行资调人员说。
    
    他并称，今天市场资金明显趋紧俏，主要是多家大型银行都缺钱，另一市场〞大金主〞亦无资金提供拆款
，利率因而走扬，目前对银行八天至两周拆款利率自昨天的0.41%拉升至0.43%。
    
    另一大型银行资调人员即称，今天已经没有多余的资金可供拆借，拆款〞没开门〞，但听说利率确已拉高
，两周利率最高冲到0.5%。
    
    三位大型票券商资调人员均称，后天起即进入春节长假，今天各大型银行操作偏谨慎，加上长假后进入准
备金提存期底，让大家更为保守，市场资金亦趋紧俏，但还是能找到钱，利率则较昨天高。

 本地时间 13:08                   今日报价                上日收盘
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 隔夜银行间拆款加权平均            0.176%                  0.180%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.176-0.180%            0.173-0.250%
   --一周拆款利率区间               ----                0.173-0.400%
   --两周拆款利率区间           0.200-0.500%            0.178-0.480%
     --三周拆款利率区间             ----                0.381-0.460%
                                                     
    
    **短票利率最高冲至0.50%**
    
    短票方面，票券商交易员指出，今天市场资金趋紧俏，且随着拆款利率走高，短票利率亦跟着上扬。
    
    他们表示，因今天有些大型银行未能在拆款市场提供资金，而有提供资金的银行钱也不多，致市场气氛有
点〞紧〞张，报价随之水涨船高。
    
    〞资金比较紧，因为有人今天拆款没开门，利率上来了，跨年有做到0.50%。〞一大型票券公司交易员说
。
       
    今日落点在农历年后的自保短票利率承作利率主要在0.45-0.50%，上日则在0.40-0.46%。
       
    据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.423%，区间在0.28-0.52%，成交量为114.96亿
台币；前日加权平均利率在0.415%，区间在0.38-0.45%，成交金额103.63亿台币。
    
    而在60天期方面，上日自保60天短票成交加权平均利率在0.448%，利率区间在0.35-0.50%，成交量为46.3
1亿台币；前日加权平均利率在0.417%，区间在0.38-0.47%，成交金额31.42亿台币。  
        
    今日到期央行定存单金额1,234.50亿台币；发行金额稍晚公布。
    
    本周到期央行定存单总计9,047亿台币；周四到期金额为1,738.50亿。   
       
    拆款中心资料 显示，修正后周二银行超额准备为461亿台币，累计超额准备达到1兆325亿台币、加
计前期1%的超额准备1兆1,1978亿台币。
    
          　      
    **RP市场报价略紊乱**
        
    债券附买回(RP)市场方面，票券商交易员称，随国际版债券交割结束，今天投信公司短钱出笼，而寿险公
司也有零星的资金流到RP市场，惟目前情况还不是很稳定，利率报价略显紊乱。
    
    〞今天投信都说有钱进来，但都是只能做一天的短钱，利率大家都乱报。〞一大型票券商交易员说。
    
    而在证券商方面，交易员表示，因台股已封关，今天基金赎回情况已改善，但RP交易量大幅缩减，部分券
商已不做RP交易。
    
    〞我们今天都不做了。〞一大型证券商交易员说。
    
    今日证券商与金融机构跨农历年公债主要成交在0.35%，上日在0.35-0.40%；公司债主要落在0.46%，上日
则在0.45-0.50%。
       
    在票券商方面，今日大型票券商与金融机构承作公债附买回利率主要落在0.33%，上日亦同；而跨农历年
后公债参考利率在0.35-0.42%，上日则在0.33-0.42%；公司债利率主要成交在0.35-0.47%，上日则在0.35-0.5
0%。

 (审校 林高丽)
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