重发-《全球汇市》美元反弹停滞转跌，受贸易保护主义担忧拖累

(重发以调整报价表格格式) * 美元反弹势头消退，美国贸易保护主义担忧挥之不去 * 澳元下滑，因澳洲通胀数据弱于预期 路透东京1月25日 - 美元兑日圆和欧元周三走低，围绕美国总统特朗普贸易保护主义立场的担忧破坏了之 前的反弹之势。 美元兑日圆 跌0.25%，此前曾一度逼近114.00日圆。由于美债收益率(殖利率)掉头上升，美元兑日 圆上日自八周低点112.520反弹，上涨了约1%。 欧元兑美元 小涨至1.0733美元，隔夜则跌约0.3%，脱离近七周高点1.0775。 美元指数 回吐隔夜大部分涨幅，最新跌0.2%至100.180。 “我们维持美元处于长期上行趋势的观点。但眼下，对于特朗普总统的怀疑看法占上风，”美银美林首席 日本汇市策略师Shusuke Yamada称。 “在我们对特朗普总统的财政支出和税收计划有明晰的了解前，这样的疑虑可能还会持续一些时日。” 美元指数曾在特朗普去年11月意外胜选后的八周内涨至14年高位103.82。 投资押注特朗普竞选时所作的增加基建开支和减税承诺将提振经济增长并推高通胀，从而促使美国联邦储 备理事会(美联储/FED)随之进行多次升息。 但美元指数周一跌至六周低点99.899，因特朗普上周带有明显贸易保护主义色彩的就职演讲，令市场最初 的乐观情绪消散。 “美元隔夜录得反弹，但仍缺乏基本方向。这种情况下，我认为反弹不会进一步走得很远，”瑞穗证券首 席外汇策略师山本雅文表示。 美债收益率上涨可能暂时提振美元，但山本雅文认为，这两者之间的相关性会减弱。 “贸易保护主义言论及其对美元的负面影响可能开始盖过美债收益率上涨带来的提振效应，”山本雅文说 。 英镑兑美元 上涨0.1%至1.2528美元；隔夜英镑一度跌至1.2420，随后反弹。此前英国最高法院裁 决，政府启动退欧谈判前必须经过议会批准，但无需征得北爱尔兰、苏格兰和威尔士地方议会的同意。 这一裁决总体上被认为是消除了英镑的部分不确定性，为首相特雷莎梅着手启动退欧谈判扫清了道路。 澳元兑美元 跌0.4%至0.7548美元，脱离了上日触及的10周高位0.7609美元，因低于预期的2016年 第四季通胀数据令再次降息成为可能。 新西兰元兑美元 表现较好，几无变动，报0.7244美元，在上日触及的10周高位0.7276美元附近徘 徊。 美国公债收益率周二上涨，因企业盈利前景改善，投资者纷纷买入股票，削弱了因美国总统特朗普保护主 义贸易政策立场引发的避险公债需求。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0728 1.0730 -0.02 +2.05 1.0513 美元/日圆 113.44 113.78 -0.30 -2.93 116.87 欧元/日圆 121.68 122.07 -0.32 -1.19 123.14 美元/瑞郎 1.0011 1.0006 +0.05 -1.64 1.0178 英镑/美元 1.2531 1.2520 +0.09 +1.58 1.2336 美元/加元 1.3128 1.3157 -0.22 -2.25 1.3430 美元/离岸人民币 6.8267 6.8218 +0.07 -2.09 6.9726 澳元/美元 0.7536 0.7578 -0.55 +4.45 0.7215 新西兰元/美元 0.7238 0.7245 -0.10 +4.28 0.6941 澳元/日圆 85.520 86.200 -0.79 +1.42 84.320 新西兰元/日圆 82.120 82.410 -0.35 +1.17 81.170 英镑/日圆 142.14 142.41 -0.19 -1.31 144.02 澳元/新西兰元 1.0409 1.0452 -0.41 +0.25 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 孙国玉/侯雪苹/杜明霞/王颖/王琛；审校 张涛/徐文焰/高琦/郑茵/王颖)