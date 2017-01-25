更新版 1-中国债市动态：期现货延续大幅调整，MLF利率上调强化政策收紧预期

* MLF利率上调利空冲击续发酵

* 10年国债及国开债收益率续升5bp

* 国债期货再度大跌逾1%

* 政策边际收紧信号明确，债市短期难见曙光 (新增评论及更新市场动态)

路透上海1月25日 - 中国央行周二意外上调中期借贷便利（MLF）利率的利空冲击在周三继续发酵，银行间债市早盘现券收益率继续全线走高；10年国债及国开债收益率均上行5个基点（bp）左右，相较之下国债期货调整幅度更深，10年主力合约一度跌逾1.1%。

交易员指出，MLF利率上调释放出明确的货币政策边际收紧信号，并强化市场对政策面的谨慎预期，而中长期政策资金利率的上行，也会进一步向市场传导，导致机构负债成本持续上升，并令资产端承压，债市短期仍难见曙光。

“收益率和早上比下来了一丢丢，暂时性稳定吧，还是偏空，短期不可能好啊，（政策收紧信号）现在才开始发酵，还没到完全释放的时候，没什么理由去做多。”上海一银行交易员称。

中国央行周二称，当日对22家金融机构开展MLF操作共2,455亿元人民币；包含六个月和一年期，且其中标利率分别较上期上调10bp至2.95%和3.1%；此为MLF自创设以来的首次利率上调。市场人士认为央行此举有随行就市的考量，亦旨在释放一些收紧信号。

交易员并透露，国开10年活跃券160213收益率上行约5个基点（bp）至3.95%附近，而次活跃券160210则上破4%关口，最高升至4.05%左右，最新成交在4.03%。

他们并透露，10年国债160017当前成交3.35%附近，升幅亦为5个bp；IRS（利率互换）则因上日调整相对充分，升幅略低，约为4bp。

上海另一银行交易员谈到，昨日MLF利率上调后，今日市场最为关心的就是公开市场逆回购利率是否会跟随走高，利率未变的结果刚出来的时候，机构也暂时松了一口气；但因为MLF利率调升释放的政策信号已相当清晰，市场的悲观预期短期仍很难扭转。

中国央行公开市场今日进行300亿元人民币逆回购操作，14天期和28天期各150亿元，中标利率仍分别持稳在2.40%和2.55%。据此计算，单日净回笼1,700亿元。

剩余期限近10年的国开债160213券最新报价 在4.03%/3.9450%，上日尾盘为3.94%/3.85%。