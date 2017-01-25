日本股市：日经指数早盘收涨1.1%，受隔夜美股强劲涨势激励

国际油市：亚洲石脑油裂解价差扩大跌势，因台湾需求减少
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
“当前市场基本属于‘特朗普行情’，特朗普在某天的任何讲话都会引起人气波动，”三井住友信托银行的市场分析师Ayako Sera称。
日经指数 早盘收市涨1.1%至18,994.33点。
“日经指数当前的上行空间似乎在约19,200点，”瑞穗证券的资深技术分析师Yutaka Miura说，指出日圆兑美元仍呈区间波动。
“只要存在对特朗普贸易保护主义政策的担忧，日圆似乎就不太可能大幅度走软，”他说。
券商股分项指数 涨1.3%，因大盘表现强劲。
东证股价指数 和JPX日经400指数 均上涨0.8%，分别至1,518.36点和13,607.71点。
日本安全气囊制造商高田 股价周三盘中上涨18.2%触及涨停板，此前连续四日大跌，因投资者担忧由法院主导的业务重整。
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路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
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路透新加坡5月25日 - 新加坡柴油现货价差周四持稳，尽管亚洲和南非数家炼厂停产，但新加坡柴油库存仍上升。而且交易商的精力也都放在中东合约谈判上面。