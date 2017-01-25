日本股市：日经指数早盘收涨1.1%，受隔夜美股强劲涨势激励

“当前市场基本属于‘特朗普行情’，特朗普在某天的任何讲话都会引起人气波动，”三井住友信托银行的市场分析师Ayako Sera称。

日经指数 早盘收市涨1.1%至18,994.33点。

“日经指数当前的上行空间似乎在约19,200点，”瑞穗证券的资深技术分析师Yutaka Miura说，指出日圆兑美元仍呈区间波动。

“只要存在对特朗普贸易保护主义政策的担忧，日圆似乎就不太可能大幅度走软，”他说。

券商股分项指数 涨1.3%，因大盘表现强劲。

东证股价指数 和JPX日经400指数 均上涨0.8%，分别至1,518.36点和13,607.71点。

日本安全气囊制造商高田 股价周三盘中上涨18.2%触及涨停板，此前连续四日大跌，因投资者担忧由法院主导的业务重整。