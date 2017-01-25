香港个股：南海控股拟近33亿元人民币收购橙天嘉禾全部国内影院业务

路透香港1月25日 - 主要从事地产及文化与广播业务的南海控股 周三称，拟以代价32.86亿元人民币收购橙天嘉禾于中国国内全部影院业务。

南海控股现时透过大地影院在内地经营影院业务，据该公司的声明，去年末其拥有350家已开业影院，以2016年票房22.37亿元人民币全国排名第二；此次收购橙天嘉禾于国内76家影院，有助巩固大地影院的市场地位。

大地影院集团总经理于欣表示，橙天嘉禾的影院主要布局在一二线城市，与大地影院以二三四线城市为主的市场布局形成良好的补充，也有益于公司未来面向用户端的长远发展战略。

据公告，橙天嘉禾国内影院业务于2015年度录得收益9.96亿港元，除税后亏损1.65亿港元，2014年度的收益及除税后亏损分别为8.17亿港元及3,313万港元。

橙天嘉禾今早停牌，以待刊发构成非常重大出售事项之公告，停牌前周二收报0.69港元。

香港时间11:35，南海控股升1.67%，报0.244港元。（完）

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