中国汇市：人民币早盘缩量走贬，美元指数反弹且市场偏购汇打压汇价

国际油市：亚洲石脑油裂解价差扩大跌势，因台湾需求减少
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
* 人民币缩量走贬，中间价大跌265点
* 美元指数反弹，市场购汇较多
* 两地即期价差再度扩大至逾500点
* 临近春节假期，成交量减少
路透北京1月25日 - 人民币兑美元即期 周三早盘缩量大幅走贬，中间价亦大跌265点。交易员指出，由于美元指数反弹，人民币兑美元中间价大幅下调；日内市场偏购汇，助推人民币在早盘时段跌逾200点。
他们并表示，尽管临近春节假期成交量缩减，但境内市场仍有大量购汇需求打压汇价，导致境内即期和离岸人民币 价差扩大至逾500点。此外，由于担心未来人民币贷款政策收紧，一些企业和机构可能考虑增加外币贷款，便提前布局套期保值，境内美元/人民币掉期长端继续走升。
“（美元）这个价位很低，很多人都预计今年人民币要贬值4%、5%，这个时候逢低吸纳是肯定有的。”一外资行交易员称。
亦有中资行交易员表示，美元反弹的并不多，但汇价跌逾200点可能因为今日仍有较多购汇，自营和客盘都有。
中国今年春节假期为1月27日至2月2日。
北京时间11:43，人民币兑美元 即期报6.8791元,上日收报6.857元，夜盘终报6.8585元。今日人民币兑美元中间价 报6.8596元，上日为6.8331元。人民币兑美元即期成交额 为66.08亿美元，上日半日为91.48亿美元。
全球汇市方面，美元兑日圆和欧元周三走低，围绕美国总统特朗普贸易保护主义立场担忧破坏了之前的反弹之势。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在7.142元, 上日尾盘为7.134元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.8278元, 与在岸即期价差倒挂513点，上一交易日尾盘报6.8233元。
中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率 为6.877，人民币兑欧元 、日圆 和英镑 参考汇率为7.3821、6.0616和8.6197。
中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完） (发稿 孙琦子; 审校 杨淑祯)
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
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路透新加坡5月25日 - 新加坡柴油现货价差周四持稳，尽管亚洲和南非数家炼厂停产，但新加坡柴油库存仍上升。而且交易商的精力也都放在中东合约谈判上面。