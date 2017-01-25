中国汇市：人民币早盘缩量走贬，美元指数反弹且市场偏购汇打压汇价

* 人民币缩量走贬，中间价大跌265点

* 美元指数反弹，市场购汇较多

* 两地即期价差再度扩大至逾500点

* 临近春节假期，成交量减少

路透北京1月25日 - 人民币兑美元即期 周三早盘缩量大幅走贬，中间价亦大跌265点。交易员指出，由于美元指数反弹，人民币兑美元中间价大幅下调；日内市场偏购汇，助推人民币在早盘时段跌逾200点。

他们并表示，尽管临近春节假期成交量缩减，但境内市场仍有大量购汇需求打压汇价，导致境内即期和离岸人民币 价差扩大至逾500点。此外，由于担心未来人民币贷款政策收紧，一些企业和机构可能考虑增加外币贷款，便提前布局套期保值，境内美元/人民币掉期长端继续走升。

“（美元）这个价位很低，很多人都预计今年人民币要贬值4%、5%，这个时候逢低吸纳是肯定有的。”一外资行交易员称。

亦有中资行交易员表示，美元反弹的并不多，但汇价跌逾200点可能因为今日仍有较多购汇，自营和客盘都有。

中国今年春节假期为1月27日至2月2日。

北京时间11:43，人民币兑美元 即期报6.8791元,上日收报6.857元，夜盘终报6.8585元。今日人民币兑美元中间价 报6.8596元，上日为6.8331元。人民币兑美元即期成交额 为66.08亿美元，上日半日为91.48亿美元。

全球汇市方面，美元兑日圆和欧元周三走低，围绕美国总统特朗普贸易保护主义立场担忧破坏了之前的反弹之势。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在7.142元, 上日尾盘为7.134元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.8278元, 与在岸即期价差倒挂513点，上一交易日尾盘报6.8233元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率 为6.877，人民币兑欧元 、日圆 和英镑 参考汇率为7.3821、6.0616和8.6197。