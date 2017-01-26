港股业绩：恒隆地产去年基本纯利按年升45%，惟料今年继续面对挑战

路透香港1月26日 - 香港大型地产商--恒隆地产 周四公布，去年基本纯利按年增长45%，主要得益于出售较多本地住宅单位令物业销售收入大增并抵销租金收入持平的影响。但公司预计，今年将继续面对挑战。

据公告，未计入投资物业重估减值，恒隆地产于2016年1-12月基本纯利为63.41亿港元，上年同期则为43.87亿港元；每股基本盈利为1.41港元。

受惠于2016年售出较多住宅单位，物业销售收入跃升345%至53.22亿港元；来自中国及香港物业租赁的租金收入持平于77.37亿港元，倘不包括人民币兑港元按年贬值6%的影响，则租金收入上升3%。

恒隆地产表示，鉴于经济增长放缓及零售市道消费疲弱，预期内地及香港将继续面对挑战，该公司将集中力度推动香港的租金收入增长，提升在上海以外的物业的租出率，增加上海及整个办公楼组合的租金收入，同时亦会扩大商场的零售类别，以增加客流及零售销售额。

公司并称，“我们将继续密切留意香港的住宅物业市场，伺机出售部分住宅单位，并于适当的时候购入土地，增加土地储备。”

董事会建议派发末期股息每股0.58港元，全年派息0.75港元，与上年持平。

恒降地产周四早盘收升1.38%，报19.08港元。（完）

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