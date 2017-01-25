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亚洲 | 2017年 1月 25日 星期三 12:20 BJT

中国货币市场：跨节资金价格上行明显，MLF利率上调后谨慎情绪加重

路透上海1月25日 - 中国银行间市场周三整体收敛，成交集中于隔夜及14天，跨春节的
14天回购利率升幅相对较多。央行昨日意外调升MLF利率释放偏紧政策信号，配合今日公开
市场大举净回笼，市场对后期流动性预期趋于谨慎。

    华北一银行交易员称，感到资金面有些偏紧，跨春节融出不太多。距离春节长假还有最
后两个交易日，银行多提前融入头寸、留存充足备付，以应对准备金补缴及春节取现需求；
相比之下，非银机构反而压力不大，“他们不用缴准也不用应对取现，所以很多都放假。”
        
    上海一险资交易员称，存款类机构资金价格上升相对明显，DR014(存款类机构质押利率
债回购)加权平均利率从昨日的3.00%上升至3.36%左右，全市场口径的14天利率升幅相对小
一些，不到10bp。对非银机构而言资金面倒不算太紧张，跨年4%位置有不少报价融出。
    
    上海一券商交易员表示，央行此番调升六个月、一年期MLF利率，但公开市场14、28天
逆回购利率未变，总体而言市场利率今日变化不大；但紧货币预期下，预计隔夜、七天等短
期回购利率未来也是易升难降。

    上海银行间同业拆放利率(SHIBOR)周三全线上行，六个月期 涨幅3.44个bp
最为明显，最新报价为3.8146%。

    中国央行周二开展六个月和一年期中期借贷便利（MLF）操作，且利率分别上调10个bp
（基点），为MLF操作开展以来首次升息。市场人士称，央行此举通过价格调控传达货币政
策中性偏紧的信号，也有随行就市意味，可避免商业银行过度套利，进一步引导金融机构去
杠杆。 
    
    中国央行公开市场周三进行300亿元人民币逆回购操作，14天期和28天期各150亿元，中
标利率继续持平于2.40%和2.55%。据此计算，公开市场单日净回笼1,700亿元。 
    
    中国今年春节假期为1月27日至2月2日。
    
    以下为主要货币市场利率报价：  
 北京时间 12:00                     今日(%)    上日(%)   变动(bp) 
 质押式回购加权平均利率                                           
  其中:隔夜                            2.1217    2.1159      +0.58
      七天                             2.6032    2.6352      -3.20
      14天                             3.4573    3.0052     +45.21
 上海证交所质押式回购利率                                         
  其中:隔夜                           12.2200    3.1500    +907.00
      七天                             2.6600    4.4200    -176.00
      14天                             2.3000    3.1000     -80.00
 回购定盘利率                                                     
  其中:隔夜                            2.1300    2.1300       0.00
      七天                             2.6000    2.8500     -25.00
      14天                             3.6000    3.5900      +1.00
 Shibor                                                           
  其中:隔夜                            2.1650    2.1640      +0.10
      七天                             2.6840    2.6620      +2.20
      三个月                           3.8551    3.8401      +1.50
    备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完)

 (发稿 吕雯瑾；审校 林高丽)
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