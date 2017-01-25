中国货币市场：跨节资金价格上行明显，MLF利率上调后谨慎情绪加重

路透上海1月25日 - 中国银行间市场周三整体收敛，成交集中于隔夜及14天，跨春节的 14天回购利率升幅相对较多。央行昨日意外调升MLF利率释放偏紧政策信号，配合今日公开 市场大举净回笼，市场对后期流动性预期趋于谨慎。 华北一银行交易员称，感到资金面有些偏紧，跨春节融出不太多。距离春节长假还有最 后两个交易日，银行多提前融入头寸、留存充足备付，以应对准备金补缴及春节取现需求； 相比之下，非银机构反而压力不大，“他们不用缴准也不用应对取现，所以很多都放假。” 上海一险资交易员称，存款类机构资金价格上升相对明显，DR014(存款类机构质押利率 债回购)加权平均利率从昨日的3.00%上升至3.36%左右，全市场口径的14天利率升幅相对小 一些，不到10bp。对非银机构而言资金面倒不算太紧张，跨年4%位置有不少报价融出。 上海一券商交易员表示，央行此番调升六个月、一年期MLF利率，但公开市场14、28天 逆回购利率未变，总体而言市场利率今日变化不大；但紧货币预期下，预计隔夜、七天等短 期回购利率未来也是易升难降。 上海银行间同业拆放利率(SHIBOR)周三全线上行，六个月期 涨幅3.44个bp 最为明显，最新报价为3.8146%。 中国央行周二开展六个月和一年期中期借贷便利（MLF）操作，且利率分别上调10个bp （基点），为MLF操作开展以来首次升息。市场人士称，央行此举通过价格调控传达货币政 策中性偏紧的信号，也有随行就市意味，可避免商业银行过度套利，进一步引导金融机构去 杠杆。 中国央行公开市场周三进行300亿元人民币逆回购操作，14天期和28天期各150亿元，中 标利率继续持平于2.40%和2.55%。据此计算，公开市场单日净回笼1,700亿元。 中国今年春节假期为1月27日至2月2日。 以下为主要货币市场利率报价： 北京时间 12:00 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.1217 2.1159 +0.58 七天 2.6032 2.6352 -3.20 14天 3.4573 3.0052 +45.21 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 12.2200 3.1500 +907.00 七天 2.6600 4.4200 -176.00 14天 2.3000 3.1000 -80.00 回购定盘利率 其中:隔夜 2.1300 2.1300 0.00 七天 2.6000 2.8500 -25.00 14天 3.6000 3.5900 +1.00 Shibor 其中:隔夜 2.1650 2.1640 +0.10 七天 2.6840 2.6620 +2.20 三个月 3.8551 3.8401 +1.50 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 吕雯瑾；审校 林高丽)