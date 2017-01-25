《汇市简讯》欧元/英镑若跌破支撑位，或将测试0.8514

国际油市：亚洲石脑油裂解价差扩大跌势，因台湾需求减少
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
0433GMT * 欧元/英镑亚洲时段限于窄幅区间微跌0.1%，但仍存在一些交易兴 趣(reut.rs/2jPH5HM) * 德国Ifo企业景气判断指数将于稍晚出炉 (reut.rs/2j3oRVZ) * 动能指标呈负面，若收在12月/1月涨势的50%回档位0.8579下方则 为偏空信号 * 若收在20日移动均线切入位0.8657下方，则后市倾向下行 * 或将测试12月/1月涨势的61.8%回档位0.8514 * 图表：reut.rs/2jPqYdb (完) (编译 王琛；审校 徐文焰)
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
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路透新加坡5月25日 - 新加坡柴油现货价差周四持稳，尽管亚洲和南非数家炼厂停产，但新加坡柴油库存仍上升。而且交易商的精力也都放在中东合约谈判上面。