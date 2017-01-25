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亚洲 | 2017年 1月 25日 星期三 12:59 BJT

《汇市简讯》欧元/英镑若跌破支撑位，或将测试0.8514

0433GMT
    
    * 欧元/英镑亚洲时段限于窄幅区间微跌0.1%，但仍存在一些交易兴
趣(reut.rs/2jPH5HM)
    * 德国Ifo企业景气判断指数将于稍晚出炉 (reut.rs/2j3oRVZ)
    * 动能指标呈负面，若收在12月/1月涨势的50%回档位0.8579下方则
为偏空信号
    * 若收在20日移动均线切入位0.8657下方，则后市倾向下行
    * 或将测试12月/1月涨势的61.8%回档位0.8514
    * 图表：reut.rs/2jPqYdb (完)
    
  
 (编译 王琛；审校 徐文焰)
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