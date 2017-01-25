主要国家经济指标预测--1月26日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月25日(三) 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 买超3,321 外资投资日本股票(亿日圆) -- 买超2,465 1月26日(四) 0130 中国工业经济效益月度报告 12月 -- 中国货物和服务贸易收支 12月 0700 德国GfK消费者信心指数 2月 10.0 9.9 0700 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 12月 -- 顺差36.36 0900 意大利经季节调整零售销售(较前月) 11月 -- +1.2% 未经季节调整零售销售(较上年同期) -- -0.2% 0930 英国银行业者协会(BBA)抵押贷款批准件数(千件)12月 -- 40.659 0930 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季初值 +0.5% +0.6% (较上年同期) +2.1% +2.2% 1100 英国工业联盟(CBI)零售销售差值 1月 正22 正35 1330 美国商品贸易收支(亿美元) 12月初值 -- 逆差653.0 趸售(批发)库存(较前月) -- +1.0% 1330 美国一周初请失业金人数(万人) 1月21日当周 24.7 23.4 四周均值(万人) -- 24.675 续请失业金人数(万人) 1月14日当周 204.0 204.6 1330 美国全国活动指数 12月 -- 负0.27 1445 美国Markit综合采购经理人指数(PMI) 1月初值 -- 54.1 服务业PMI 54.4 53.9 1500 美国领先指标(较前月) 12月 -- 持平 1500 美国新屋销售年率(万户) 12月 58.8 59.2 新屋销售(较前月) -1.0% +5.2% 2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期)12月 -0.3% -0.4% 全国整体CPI -- +0.5% 东京地区核心CPI(较上年同期) 1月 -0.4% -0.6% 东京地区整体CPI -- 持平 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 1月24日(二) 2350 日本贸易收支(亿日圆) 12月 顺差6,414 顺差2,700 出口(较上年同期) +5.4% +1.2% 进口(较上年同期) -2.6% -0.8% 1月25日(三) 0030 澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季) 第四季 +0.5% +0.7% (较上年同期) +1.5% +1.6% 央行CPI加权中值(较前季) +0.4% +0.5% (较上年同期) +1.5% +1.4% 央行CPI截尾均值(较前季) +0.4% +0.5% (较上年同期) +1.6% +1.7% 0700 瑞银集团(UBS)瑞士消费指标 12月 1.50 -- 0745 法国企业景气指数 1月 106 106 0900 德国Ifo企业景气判断指数 1月 109.8 111.3 现况指数 116.9 116.9 预期指数 103.2 105.8 0900 意大利工业订单(经季节调整，较前月) 11月 +1.5% -- (未经季节调整，较上年同期) +0.1% -- 工业销售(经季节调整，较前月) 11月 +2.4% -- (未经季节调整，较上年同期) +3.9% -- 1000 意大利对非欧盟贸易收支(亿欧元) 12月 顺差56.78 -- 1100 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 1月 正5 正2 1200 美国MBA抵押贷款市场指数 前周 397.4 -- 抵押贷款再融资指数 1265.6 -- 1400 美国联邦住房金融局(FHFA)房屋价格(较前月) 11月 +0.5% -- (较上年同期) +6.1% -- 2100 韩国央行制造业景气判断指数 2月 78 -- 2145 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第四季 +0.4% +0.3% (较上年同期) +1.3% +1.2% (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 王颖/王洋；审校 王兴亚)