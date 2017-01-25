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亚洲 | 2017年 1月 26日 星期四 07:19 BJT

****主要国家经济指标预测--1月26日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：

    GMT时间   经济指标/活动                      公布时段     预估值       前值
    
    1月25日(三)
    2350 日本投资海外债券(亿日圆)                   前周        --     买超3,321
         外资投资日本股票(亿日圆)                               --     买超2,465
    
    1月26日(四)
    0130 中国工业经济效益月度报告                   12月
     --  中国货物和服务贸易收支                     12月
    0700 德国GfK消费者信心指数                       2月       10.0          9.9
    0700 瑞士贸易收支(亿瑞郎)                       12月        --     顺差36.36
    0900 意大利经季节调整零售销售(较前月)           11月        --         +1.2%
               未经季节调整零售销售(较上年同期)                 --         -0.2%
    0930 英国银行业者协会(BBA)抵押贷款批准件数(千件)12月        --        40.659
    0930 英国国内生产总值(GDP)(较前季)        第四季初值      +0.5%        +0.6%
                              (较上年同期)                    +2.1%        +2.2%
    1100 英国工业联盟(CBI)零售销售差值               1月       正22         正35
    1330 美国商品贸易收支(亿美元)               12月初值        --     逆差653.0
             趸售(批发)库存(较前月)                             --         +1.0%
    1330 美国一周初请失业金人数(万人)        1月21日当周       24.7         23.4
                 四周均值(万人)                                 --        24.675
                 续请失业金人数(万人)        1月14日当周      204.0        204.6
    1330 美国全国活动指数                           12月        --        负0.27
    1445 美国Markit综合采购经理人指数(PMI)       1月初值        --          54.1
                   服务业PMI                                   54.4         53.9
    1500 美国领先指标(较前月)                       12月        --          持平
    1500 美国新屋销售年率(万户)                     12月       58.8         59.2
             新屋销售(较前月)                                 -1.0%        +5.2%
    2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期)12月      -0.3%        -0.4%
             全国整体CPI                                        --         +0.5%
             东京地区核心CPI(较上年同期)             1月      -0.4%        -0.6%
             东京地区整体CPI                                    --          持平
    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： 

    GMT时间   经济指标/活动                      公布时段      现值       预估值

    1月24日(二)
    2350 日本贸易收支(亿日圆)                       12月   顺差6,414  顺差2,700   
             出口(较上年同期)                                  +5.4%      +1.2%       
             进口(较上年同期)                                  -2.6%      -0.8%       
    
    1月25日(三)
    0030 澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季)          第四季       +0.5%      +0.7%       
                            (较上年同期)                       +1.5%      +1.6%       
               央行CPI加权中值(较前季)                         +0.4%      +0.5%       
                              (较上年同期)                     +1.5%      +1.4%       
               央行CPI截尾均值(较前季)                         +0.4%      +0.5%       
                              (较上年同期)                     +1.6%      +1.7%       
    0700 瑞银集团(UBS)瑞士消费指标                 12月         1.50        --       
    0745 法国企业景气指数                           1月          106        106         
    0900 德国Ifo企业景气判断指数                    1月        109.8      111.3       
                    现况指数                                   116.9      116.9       
                    预期指数                                   103.2      105.8       
    0900 意大利工业订单(经季节调整，较前月)        11月        +1.5%        --        
                       (未经季节调整，较上年同期)              +0.1%        --        
               工业销售(经季节调整，较前月)        11月        +2.4%        --        
                       (未经季节调整，较上年同期)              +3.9%        --        
    1000 意大利对非欧盟贸易收支(亿欧元)            12月    顺差56.78        --     
    1100 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值            1月          正5        正2          
    1200 美国MBA抵押贷款市场指数                   前周        397.4        --        
                抵押贷款再融资指数                            1265.6        --      
    1400 美国联邦住房金融局(FHFA)房屋价格(较前月)  11月        +0.5%        --        
                                     (较上年同期)              +6.1%        --        
    2100 韩国央行制造业景气判断指数                 2月           78        --           
    2145 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季)       第四季        +0.4%      +0.3%       
                                  (较上年同期)                 +1.3%      +1.2%  　   
   (完)  
 
      
      
    经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大            日本与韩国        
    欧洲                    澳洲与新西兰      
    中国                      台湾              　 
    已公布经济指标一览
    美国                    日本              
    欧洲                    韩国              
    中国                      香港              
    澳洲                   台湾              

 (整理 王颖/王洋；审校 王兴亚)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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