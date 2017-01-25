台湾汇市：台币连四升创近四个月高位，外资持续汇入且出口商抛汇

* 外资继续汇入且出口商抛汇，台币连四升 * 明日汇市将封关，料随国际美元浮动 * 明日台币主交投区间暂看在31.300-31.400 路透台北1月25日 - 台币兑美元 周三量缩第四日收升，创近四个月高位。交易员表示，美元指数 在100附近偏弱整理，外资持续汇入且出口商在周四封关日前抛汇，使得台币仍表现偏强。 他们指出，由于台股已于昨日封关，外资在汇完昨日买超台股的交割款后，预料卖汇的力道将有所减轻， 明日台币料随国际美元浮动。 〞美元有点偏弱，出口商年前要换现金，让台币仍升值。〞一大型公股银行交易员说。 另一商业银行交易员指出，外资于昨日在台股现货买超123.14亿台币，今日汇入主要为了股票交割。不过 进口商也持续逢低买进美元，使得早盘成交量较上日增加。 大型公股银行交易员认为，美元指数近两日在100上下整理，市场主要观望美国总统特朗普保护主义的后 续发展，将来会进一步走升或贬值仍需观察。 台币兑美元今日收报31.332，前高为去年10月3日的31.330。台湾股市已于昨日封关。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，尾盘指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日略收敛， 目前一个月美元/台币远汇 报31.239/31.300，上日收在31.315。 交易员预估，明日台币兑美元主要交易区间料在31.300-31.400。 新兴亚币周三展现出一些韧性，因对美国总统特朗普保护主义立场的担忧挥之不去，加上其财政政策的不 确定性，这些因素都拖累美元。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日成交 报价 亿美元 量／亿美 元 台北外汇经纪公 31.332 31.382 31.306-31.395 31.395 5.98 8.30 司 元太外汇经纪公 31.330 31.380 31.303-31.353 31.350 3.10 4.95 司 无本金交割远期外汇(N 最新报价 上日现货收盘时水准 DF) 美元/台币一个月期 -0.060/-0.050 -0.065/-0.045 美元/台币六个月期 -0.230/-0.200 -0.235/-0.195 (完) 台币兑美元现价 台北外汇经纪公司 元太外汇经纪公司 Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 董永年； 审校 杨淑祯)