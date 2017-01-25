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亚洲 | 2017年 1月 25日 星期三 16:31 BJT

台湾汇市：台币连四升创近四个月高位，外资持续汇入且出口商抛汇

* 外资继续汇入且出口商抛汇，台币连四升
    * 明日汇市将封关，料随国际美元浮动
    * 明日台币主交投区间暂看在31.300-31.400

    路透台北1月25日 - 台币兑美元 周三量缩第四日收升，创近四个月高位。交易员表示，美元指数
 在100附近偏弱整理，外资持续汇入且出口商在周四封关日前抛汇，使得台币仍表现偏强。 
    
    他们指出，由于台股已于昨日封关，外资在汇完昨日买超台股的交割款后，预料卖汇的力道将有所减轻，
明日台币料随国际美元浮动。
    
    〞美元有点偏弱，出口商年前要换现金，让台币仍升值。〞一大型公股银行交易员说。
    
    另一商业银行交易员指出，外资于昨日在台股现货买超123.14亿台币，今日汇入主要为了股票交割。不过
进口商也持续逢低买进美元，使得早盘成交量较上日增加。    
    
    大型公股银行交易员认为，美元指数近两日在100上下整理，市场主要观望美国总统特朗普保护主义的后
续发展，将来会进一步走升或贬值仍需观察。    
    
    台币兑美元今日收报31.332，前高为去年10月3日的31.330。台湾股市已于昨日封关。 
    
    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，尾盘指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日略收敛，
目前一个月美元/台币远汇 报31.239/31.300，上日收在31.315。
       
    交易员预估，明日台币兑美元主要交易区间料在31.300-31.400。
    
    新兴亚币周三展现出一些韧性，因对美国总统特朗普保护主义立场的担忧挥之不去，加上其财政政策的不
确定性，这些因素都拖累美元。        
    
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 16:00            台币/美元  上日收盘  波动区间       开盘价  成交量   上日成交
                       报价                                   亿美元   量／亿美
                                                                            元 
 台北外汇经纪公      31.332    31.382  31.306-31.395  31.395    5.98       8.30
 司                                                                   
 元太外汇经纪公      31.330    31.380  31.303-31.353  31.350    3.10       4.95
 司                                                                   
 无本金交割远期外汇(N        最新报价              上日现货收盘时水准
 DF)                                         
                                             
 美元/台币一个月期        -0.060/-0.050              -0.065/-0.045
 美元/台币六个月期        -0.230/-0.200              -0.235/-0.195
  (完)
            
      台币兑美元现价               
    台北外汇经纪公司             
    元太外汇经纪公司             
    Tullett Prebon台币NDF报价        

 (记者 董永年； 审校 杨淑祯)
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