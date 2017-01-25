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亚洲 | 2017年 1月 25日 星期三 14:02 BJT

新兴汇市：亚币获得支撑，因特朗普政策方向拖累美元

亚洲     当日  今年以来   2016年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆            113.59    113.79   +0.18   +3.06    117.07
    坡元            1.4199    1.4211   +0.08   +2.05    1.4490
    台币          31.334    31.382   +0.15   +3.02    32.279
    韩元           1164.20   1165.90   +0.15   +3.74   1207.70
    泰铢             35.24     35.23   -0.03   +1.59     35.80
    菲律宾披索       49.82     49.81   -0.02   -0.20     49.72
    印尼卢比      13335.00  13330.00   -0.04   +1.01  13470.00
    印度卢比       68.14     68.15   +0.01   -0.32     67.92
    马币            4.4370    4.4330   -0.09   +1.07    4.4845
    人民币          6.8787    6.8585   -0.29   +0.99    6.9467
    注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价     (完)
    
      
      
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 (编译/审校 张若琪/杜明霞/王兴亚/王颖)
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