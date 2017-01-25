新兴汇市：亚币获得支撑，因特朗普政策方向拖累美元

国际油市：亚洲石脑油裂解价差扩大跌势，因台湾需求减少
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
亚洲 当日 今年以来 2016年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 113.59 113.79 +0.18 +3.06 117.07 坡元 1.4199 1.4211 +0.08 +2.05 1.4490 台币 31.334 31.382 +0.15 +3.02 32.279 韩元 1164.20 1165.90 +0.15 +3.74 1207.70 泰铢 35.24 35.23 -0.03 +1.59 35.80 菲律宾披索 49.82 49.81 -0.02 -0.20 49.72 印尼卢比 13335.00 13330.00 -0.04 +1.01 13470.00 印度卢比 68.14 68.15 +0.01 -0.32 67.92 马币 4.4370 4.4330 -0.09 +1.07 4.4845 人民币 6.8787 6.8585 -0.29 +0.99 6.9467 注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译/审校 张若琪/杜明霞/王兴亚/王颖)
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
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路透新加坡5月25日 - 新加坡柴油现货价差周四持稳，尽管亚洲和南非数家炼厂停产，但新加坡柴油库存仍上升。而且交易商的精力也都放在中东合约谈判上面。