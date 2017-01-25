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亚洲 | 2017年 1月 25日 星期三 14:19 BJT

澳洲股市：收高，金融和原材料类股领涨

澳洲本地金融股指数 结束六日连跌走势，“四大”银行股价涨幅介于0.4%至1.1%不等。

金属和矿业股指数 最高涨2.4%，触及逾两年最高位。

矿业巨头必和必拓 最高涨3.5%，触及2015年6月以来的最高位。该公司报告称，第二财季铁矿石产量增长9%。

力拓 最高涨3.8%至逾两年半最高水平，此前该公司同意将旗下澳洲煤企Coal & Allied Industries卖给中国政府控股企业兖煤澳大利亚(Yancoal Australia) ，现金作价最高达24.5亿美元 。(完)
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