澳洲股市：收高，金融和原材料类股领涨

国际油市：亚洲石脑油裂解价差扩大跌势，因台湾需求减少
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
澳洲本地金融股指数 结束六日连跌走势，“四大”银行股价涨幅介于0.4%至1.1%不等。
金属和矿业股指数 最高涨2.4%，触及逾两年最高位。
矿业巨头必和必拓 最高涨3.5%，触及2015年6月以来的最高位。该公司报告称，第二财季铁矿石产量增长9%。
力拓 最高涨3.8%至逾两年半最高水平，此前该公司同意将旗下澳洲煤企Coal & Allied Industries卖给中国政府控股企业兖煤澳大利亚(Yancoal Australia) ，现金作价最高达24.5亿美元 。(完)
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
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路透新加坡5月25日 - 新加坡柴油现货价差周四持稳，尽管亚洲和南非数家炼厂停产，但新加坡柴油库存仍上升。而且交易商的精力也都放在中东合约谈判上面。