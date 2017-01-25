台湾经济：略微上修2017年经济成长率至1.78%--台经院

国际油市：亚洲石脑油裂解价差扩大跌势，因台湾需求减少
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
路透台北1月25日 - 台湾民间智库--台湾经济研究院周三表示，预估2017年的经济成长率1.78%，较先前上修0.13个百分点。
台经院表示，内需方面，民间消费表现可望持续提高，不过物价回升，实质薪资增幅有限，将限缩民间消费成长动能，预估2017年民间消费年增率1.91%。
至于民间投资成长率可望维持一定水准，新政府上台后积极增加政府及公营事业投资，其中民间投资成长率维持不变，政府投资与公营事业投资成长率分别为1.19%与1.73%，较先前预测时分别增加0.32个百分点与0.69个百分点。
此外，台经院也说，美新总统特朗普(川普)上任后的政策不确定性、制造业回流美国、美中贸易关系、对于人民币汇率操控问题、联准会升息幅度与次数等亦牵动全球经济，对于全年经济情势将投入更多不确定变数。
台湾主计总处周三稍早公布，因出口及民间消费较期更好，带动台湾去年第四季经济成长创七个季度以来最佳。但因复苏脚步仍温和，分析师大多仍预估，台湾央行今年仍将维持利率不变。
台经院表示，2017年的全球经济虽然维持在复苏趋势上，但仍有部分不确定因素影响景气。比如欧洲政经情势不稳，英国脱欧后续发展，加上今年是欧洲主要国家的政治选举年，右派势力抬头恐产生新的风险。(完) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
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路透新加坡5月25日 - 新加坡柴油现货价差周四持稳，尽管亚洲和南非数家炼厂停产，但新加坡柴油库存仍上升。而且交易商的精力也都放在中东合约谈判上面。