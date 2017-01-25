台湾经济：略微上修2017年经济成长率至1.78%--台经院

路透台北1月25日 - 台湾民间智库--台湾经济研究院周三表示，预估2017年的经济成长率1.78%，较先前上修0.13个百分点。

台经院表示，内需方面，民间消费表现可望持续提高，不过物价回升，实质薪资增幅有限，将限缩民间消费成长动能，预估2017年民间消费年增率1.91%。

至于民间投资成长率可望维持一定水准，新政府上台后积极增加政府及公营事业投资，其中民间投资成长率维持不变，政府投资与公营事业投资成长率分别为1.19%与1.73%，较先前预测时分别增加0.32个百分点与0.69个百分点。

此外，台经院也说，美新总统特朗普(川普)上任后的政策不确定性、制造业回流美国、美中贸易关系、对于人民币汇率操控问题、联准会升息幅度与次数等亦牵动全球经济，对于全年经济情势将投入更多不确定变数。

台湾主计总处周三稍早公布，因出口及民间消费较期更好，带动台湾去年第四季经济成长创七个季度以来最佳。但因复苏脚步仍温和，分析师大多仍预估，台湾央行今年仍将维持利率不变。