日本股市：追随美股收高，高田股价至涨停

国际油市：亚洲石脑油裂解价差扩大跌势，因台湾需求减少
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
路透东京1月25日 - 日经指数周三上涨。隔夜美股创出纪录收盘高位，因市场寄望美国新一届政府将通过扩大支出刺激增长。
日经指数 涨1.4%，报19,057.50点。
东证股价指数 和JPX-日经400指数 均录得1.0%的涨幅，分别报1,521.58点和13,635.86点。
日本安全气囊制造商高田 股价上涨18.2%触及涨停板，此前连续四日大跌，因投资者担忧由法院主导的业务重整。 (完)
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路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
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路透新加坡5月25日 - 新加坡柴油现货价差周四持稳，尽管亚洲和南非数家炼厂停产，但新加坡柴油库存仍上升。而且交易商的精力也都放在中东合约谈判上面。