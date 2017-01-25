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亚洲 | 2017年 1月 25日 星期三 14:21 BJT

日本股市：追随美股收高，高田股价至涨停

路透东京1月25日 - 日经指数周三上涨。隔夜美股创出纪录收盘高位，因市场寄望美国新一届政府将通过扩大支出刺激增长。

日经指数 涨1.4%，报19,057.50点。

东证股价指数 和JPX-日经400指数 均录得1.0%的涨幅，分别报1,521.58点和13,635.86点。

日本安全气囊制造商高田 股价上涨18.2%触及涨停板，此前连续四日大跌，因投资者担忧由法院主导的业务重整。 (完)

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