《汇市简讯》欧洲盘初：美元表现不一，假日前市场表现淡静

国际油市：亚洲石脑油裂解价差扩大跌势，因台湾需求减少
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
路透1月25日 - 0622 GMT * 美元/日圆小跌0.08%，澳元/美元下滑0.55%，澳元/日圆下跌0.72% ，欧元/美元上涨0.06% * 美元/人民币上扬0.31%，美元/离岸人民币小幅上涨0.11%，美元/ 韩元微跌0.13%，美元/印度卢比走高0.11% * 日经指数涨1.43%，沪综指微涨0.1%，MSCI明晟亚太地区(除日本) 指数涨0.14%，美国原油下跌0.24%，美国10年期公债收益率2.462% * 澳洲通胀意外低迷，重燃降息臆测 * 中美关系：贸易战与经贸合作主流不符，若爆发将两败俱伤--人民 日报海外版 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 AF X= 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 NF X= 全部现汇报价 (编译 李春喜 审校 王颖)
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
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路透新加坡5月25日 - 新加坡柴油现货价差周四持稳，尽管亚洲和南非数家炼厂停产，但新加坡柴油库存仍上升。而且交易商的精力也都放在中东合约谈判上面。