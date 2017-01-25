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亚洲 | 2017年 1月 25日 星期三 14:39 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：美元表现不一，假日前市场表现淡静

路透1月25日 - 0622 GMT
    
    * 美元/日圆小跌0.08%，澳元/美元下滑0.55%，澳元/日圆下跌0.72%
，欧元/美元上涨0.06%    
    
    * 美元/人民币上扬0.31%，美元/离岸人民币小幅上涨0.11%，美元/
韩元微跌0.13%，美元/印度卢比走高0.11%   
     
    * 日经指数涨1.43%，沪综指微涨0.1%，MSCI明晟亚太地区(除日本)
指数涨0.14%，美国原油下跌0.24%，美国10年期公债收益率2.462%
    
    * 澳洲通胀意外低迷，重燃降息臆测 
    
    * 中美关系：贸易战与经贸合作主流不符，若爆发将两败俱伤--人民
日报海外版  (完)
    
      
      
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 (编译 李春喜 审校 王颖)
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