全球金市：金价小跌，农历新年假期前中国需求减弱

国际油市：亚洲石脑油裂解价差扩大跌势，因台湾需求减少
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
“随着中国实货需求在春节假期临近前开始减弱，(金价)无法因美元走软而受益，”MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin在报告中称。
美元指数 跌0.1%至100.270。
路透技术分析师王涛称，现货金在突破强大阻力位1,219美元失败后，将出现深度调整。
“金价自年初以来持续上涨，短期内需要一些技术性调整，”山东黄金首席分析师蒋舒称。
“金价在(春节)期间可能测试1,185美元水位。”
与此同时，全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust的周二持仓量较周一减少0.37%至804.11吨。
现货银 跌0.8%至每盎司16.95美元。
铂金 跌1%至987.75美元，上日曾触及去年11月10日以来的最高位。
钯金 涨0.2%至784.72美元，上日触及逾一年半以来最高位。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 王洋/侯雪苹；审校 孙茉莉)
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
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路透新加坡5月25日 - 新加坡柴油现货价差周四持稳，尽管亚洲和南非数家炼厂停产，但新加坡柴油库存仍上升。而且交易商的精力也都放在中东合约谈判上面。