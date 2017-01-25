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亚洲 | 2017年 1月 25日 星期三 15:10 BJT

全球金市：金价小跌，农历新年假期前中国需求减弱

“随着中国实货需求在春节假期临近前开始减弱，(金价)无法因美元走软而受益，”MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin在报告中称。

美元指数 跌0.1%至100.270。

路透技术分析师王涛称，现货金在突破强大阻力位1,219美元失败后，将出现深度调整。

“金价自年初以来持续上涨，短期内需要一些技术性调整，”山东黄金首席分析师蒋舒称。

“金价在(春节)期间可能测试1,185美元水位。”

与此同时，全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust的周二持仓量较周一减少0.37%至804.11吨。

现货银 跌0.8%至每盎司16.95美元。

铂金 跌1%至987.75美元，上日曾触及去年11月10日以来的最高位。

钯金 涨0.2%至784.72美元，上日触及逾一年半以来最高位。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 王洋/侯雪苹；审校 孙茉莉)
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