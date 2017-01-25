台湾金融：今年土地和建筑融资目标为增10%，上半年房价趋稳--土银董事长

路透台北1月25日 - 台湾最大不动产专业银行--土地银行董事长凌忠嫄周三称，台湾房地产市场景气上半年将趋于稳定，因买卖双方拉锯，房价不易大涨大跌；该行今年房贷目标将较去年成长约1.3%，放款余额自去年底的7,600亿台币，提高到7,700亿台币。

在土地和建筑融资方面，她表示，今年的订定的目标是较去年底成长10%，主因是未来将有逾百亿台币不动产联贷案挹注，余额有望自去年底2,500亿台币增至3,000亿台币。

〞房价至少还要拉锯半年，就是僵持在这里盘整。〞凌忠嫄说。

她并称，去年与前年比较，该行土地与建筑融资约衰退10%，主要是不少建案完工并陆续转为分户(房屋)贷款；但今年有望较稳定，目标是要增加500亿台币。

而在台湾未来景气看法及该行财务操作方面，凌忠嫄表示，根据台湾主计总处等各机构预估，今年景气将呈微幅且稳定的成长，倘若景气不错，台股可望维持不错的状况，但股市会上下波动，该行将采波段操作。

她说，该行主要用放款剩余资金进行股票、债券和票券等财务操作，去年的操作绩效很好，且又以股票操作绩效最好，投资报酬率高达20%以上，远优于去年涨幅10%；惟可供股票操作的资金不多，未来不会大幅加码，大致就维持目前40亿台币左右的部位。

至于在债券投资方面，凌忠嫄表示，今年将持续投资外币债券，但多以持有到期赚取利息收入为主，〞我们会布美元等各种币别，未必全都是美元计价，但会以美元以为主。〞

土地银行100%的公股银行，亦是台湾最大不动产专业银行；根据台湾金管会公布资料，土银为台湾第10大银行，至去年第二季止，资产总额达2兆6,421.08亿台币。(完)