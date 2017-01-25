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亚洲 | 2017年 1月 25日 星期三 15:35 BJT

韩股业绩：浦项钢铁第四季营业利润增近40%，但仍逊于市场预期

路透首尔1月25日 - 根据路透计算，韩国浦项钢铁(POSCO) 第四季营业利润跳增近40%，但仍逊于市场预测，表明原材料价格上涨速度超过钢铁价格。

全球第四大钢铁生产商浦项钢铁周三发布了2016年财报，但没有披露10-12月的业绩情况。路透计算显示，计入附属公司该公司第四季合并营业利润从一年前的3,410亿韩元，攀升至4,720亿韩元(4.05亿美元)。

汤森路透I/B/E/S调查对该公司营业利润的预测为7,170亿韩元。(完) (编译 侯雪苹；审校 孙茉莉)
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