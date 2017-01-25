中国政策：用开发性和政策性金融贷款支持国家公园、森林公园保护建设--发改委

路透北京1月25日 - 中国国家发改委周三发布通知，林业利用开发性和政策性金融贷款（以下简称林业政策贷款）主要支持范围包括国家储备林建设；国家公园、森林公园、湿地公园、沙漠公园等保护与建设。

刊登在发改委网站的关于进一步利用开发性和政策性金融推进林业生态建设的通知称，支持范围还包括京津风沙源治理、岩溶地区石漠化治理、天然林资源保护、“三北”及长江流域等重点防护林体系建设、森林质量提升、湿地保护修复、森林防火、林业有害生物防治、森林城市等林业重大生态工程；国有林区、国有林场路水电暖等基础设施建设等。

支持政策包括加大金融支持力度，根据各地实际情况和需求，为林业政策贷款项目提供长周期、低成本的资金支持，贷款期限可达30年（含不超过8年的宽限期），贷款利率体现优惠原则。具体贷款期限和利率视项目情况确定。要创新综合金融服务手段，简化贷款审批流程，开辟绿色通道，加快贷款投放，提升服务水平。

加大政府投资支持。积极向符合国家政策支持的林业政策贷款项目倾斜，可以将对应计划任务的中央预算内投资作为项目资本金，其中林业生态方面中央投资补助额度不超过林业政策贷款项目总投资的20%。

对林业政策贷款项目，可以采用政府购买服务、特许经营、企业自主经营等市场化运作模式进行融资。地方政府、银行和承贷主体要协同配合，完善偿债机制和监督机制。（完）

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