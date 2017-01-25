国际油市：油价下滑，关注EIA库存数据

标题新闻：美国4月商品贸易收支初值为逆差675.5亿美元，趸售库存减少0.3%
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分析师预计截至1月20日一周美国原油库存将增加约280万桶。
“市场关注今日的EIA数据，这很有可能是未来24小时的市场推动事件，”CMC Markets驻悉尼首席市场策略师Michael McCarthy说。
“有估计增长250万桶的。不过(估算)差距很大，所以我认为今晚的数据可能会驱动行情。”
自2016年中期以来美国原油产量增长了逾6%，不过仍比2015年峰值时低7%。目前已跌至2014年底时的水平。
高盛分析师周二称，如果美国实施边境调节税，可能刺激美国原油价格大涨，促进大规模国内生产。
各国能源部长周日表示，定于今年1月1日起执行的全球石油减产协议中的约180万桶/日减产目标，目前已经实施了约150万桶/日。
Bernstein Energy表示，去年第四季全球石油库存较前一季下降了2,400万桶至57亿桶。这相当于全球60天的石油消耗量。
路透技术分析师王涛表示，由于未能突破阻力位55.82美元，布兰特原油或将向支撑位每桶54.46美元回撤，而美国原油或将测试支撑位52.16美元。(完)
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(编译 孙茉莉/王洋; 审校 于春红)
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