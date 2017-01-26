台湾数据：12月景气对策信号再亮绿灯，景气持续回温--国发会

路透台北1月26日 - 台湾国家发展委员会周四称，12月景气对策信号续呈绿灯，综合判断分数较上月增加2分至28分，因机械及电机设备进口值由黄红灯转呈红灯，制造业营业气候测验点由绿灯转呈黄红灯。

国发会表示，景气领先、同时指标稳定上升，显示景气持续回温。

展望未来，国发会认为，国际主要机构普遍预测今年全球景气及贸易扩张力道将优于去年，有助于出口维持增势；但美国新政府经贸政策走向、英国〞硬脱欧〞的后续发展、欧洲反体制政治风潮等影响，仍需密切关注。

国发会也指出，内需方面的半导体及相关供应链业者先进制程投资仍将持续，以及政府积极推动产业创新与扩大公共建设，有助提振民间投资；民间消费在春节采购需求带动下，买气应可延续，惟实质薪资增幅有限，约制部分成长力道。整体而言，未来景气可望逐渐改善，惟全球经济风险仍须留意。(完)

参考相关细节，可点选国发会网站(www.ndc.gov.tw/) (记者 高洁如; 审校 乔艳红)