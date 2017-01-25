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亚洲 | 2017年 1月 25日 星期三 16:13 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--1月25日

1月25日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时
间16:11时，1港元=0.88677人民币 )
    
    涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权
平均溢价为24.07%，高于上交易日收盘的24.03%。
    
    
    公司名         A股代码          H股代码     A股价格  H股价格(   A/H股比
                                                 (元)     港元)       价
 工商银行                                          4.56      4.72      1.09
 建设银行                                          5.68      5.72      1.12
 中国银行                                          3.54      3.51      1.14
 农业银行                                          3.19      3.24      1.11
 招商银行                                         18.88     19.38      1.10
 中信银行                                          6.92      5.10      1.53
 交通银行                                          5.98      5.69      1.19
 民生银行                                          9.22      8.44      1.23
 中国人寿                                         25.81     21.35      1.36
 中国平安                                         36.43     40.05      1.03
 中国太保                                         29.10     27.70      1.18
 中信证券                                         16.39     15.72      1.18
 新华人寿                                         45.69     37.80      1.36
 海通证券                                         16.27     13.72      1.34
 华能国际                                          7.26      5.02      1.63
 大唐发电                                          3.83      2.02      2.14
 华电国际                                          5.05      3.32      1.72
 中煤能源                                          5.92      4.13      1.62
 中国神华                                         17.19     16.26      1.19
 中国石油                                          8.74      6.25      1.58
 兖州煤业                                         10.78      5.94      2.05
 中国石化                                          6.05      6.26      1.09
 上海石化                                          6.80      4.82      1.59
 中海油服                                         12.86      8.29      1.75
 仪征化纤                                          3.86      1.54      2.83
 中国铝业                                          4.98      4.08      1.38
 江西铜业                                         18.89     12.96      1.64
 洛阳钼业                                          4.05      2.22      2.06
 紫金矿业                                          3.51      2.66      1.49
 马钢股份                                          3.12      2.84      1.24
 鞍钢股份                                          5.96      5.96      1.13
 重庆钢铁                                          2.52      1.98      1.44
 海螺水泥                                         20.02     25.55      0.88
 洛阳玻璃                                         25.61      5.21      5.54
 京城机电                                          9.91      3.38      3.31
 中联重科                                          4.55      3.71      1.38
 金隅股份                                          4.35      3.01      1.63
 中国国航                                          7.59      5.68      1.51
 东方航空                                          6.99      3.98      1.98
 南方航空                                          7.40      4.53      1.84
 中国远洋                                          5.47      2.93      2.11
 中海集运                                          4.02      1.66      2.73
 中集集团                                         15.78     11.74      1.52
 中海发展                                          7.13      4.36      1.84
 宁沪高速                                          8.81      9.95      1.00
 深高速                                            8.60      7.18      1.35
 成渝高速                                          4.99      2.99      1.88
 皖通高速                                         13.50      5.77      2.64
 广深铁路                                          5.46      5.05      1.22
 中国南车                                         10.01      7.50      1.51
 中国交建                                         15.90      9.40      1.91
 中国铁建                                         12.34     10.98      1.27
 中国中铁                                          8.88      6.91      1.45
 长城汽车                                         11.57      8.08      1.61
 比亚迪                                           48.90     42.90      1.29
 广汽集团                                         23.54     10.68      2.49
 青岛啤酒                                         30.98     29.60      1.18
 白云山                                           24.50     19.18      1.44
 新华制药                                         12.53      5.50      2.57
 海信科龙                                         10.78      7.24      1.68
 南京熊猫                                         15.70      7.74      2.29
 晨鸣纸业                                         11.86      8.76      1.53
 上海医药                                         21.90     20.40      1.21
 中兴通讯                                         15.29     12.24      1.41
 东方电气                                         10.79      7.66      1.59
 潍柴动力                                         11.15     13.90      0.90
 东北电气                                          8.02      2.65      3.41
 广船国际                                         32.12     14.74      2.46
 昆明机床                                          7.82      2.65      3.33
 一拖股份                                         12.91      4.78      3.05
 北辰实业                                          4.24      2.48      1.93
 创业环保                                          8.16      4.11      2.24
 中国中冶                                          5.10      2.85      2.02
 金风科技                                         16.62     12.86      1.46
 丽珠                                             57.76     44.90      1.45
 万科                                             20.61     19.56      1.19
 郑煤机                                            7.82      4.46      1.98
 大连港                                            2.78      1.36      2.31
 山东墨龙                                          9.28      2.83      3.70
 浙江世宝                                         36.60      9.22      4.48
 复星医药                                         24.97     26.15      1.08
 光大银行                                          4.06      3.71      1.23
 东江环保                                         17.98     13.10      1.55
 上海电气                                          8.42      3.56      2.67
 广发证券                                         17.37     16.60      1.18
 华泰证券                                         18.40     14.80      1.40
 东方证券                                         15.13      7.52      2.27
 光大证券                                         15.92     12.50      1.44
 招商证券                                         16.67     11.96      1.57
    
    
    附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
    如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>
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