更新版 1-中国汇市：人民币大幅收贬，受美元指数反弹和市场购汇打压

* 人民币大幅收贬，中间价大跌265点 * 美元指数反弹，市场购汇较多 * 临近春节假期，成交量不大 * 掉期继续抬升，因人民币流动性紧张 (新增评论和收盘报价) 路透北京1月25日 - 人民币兑美元即期 周三大幅收贬，中间价亦大跌265点 。交易员指出，由于隔夜美元指数反弹，人民币兑美元中间价大幅下调；尽管临近春节假期 成交量不大，但日内市场购汇较多，助推人民币大幅收跌逾200点。 他们并表示，此外，由于境内人民币流动性紧张，加上机构担心未来人民币贷款政策收 紧，一些企业和机构可能考虑增加外币贷款，便提前布局套期保值，境内美元/人民币掉期 继续走升。 “今天购汇很多，这么大的量肯定不是自营或者一般企业。”一中资行交易员称，“这 会本身流动性就不太好，（美元）稍微买的多点立刻就上去了。” 亦有中资行交易员表示，春节前人民币流动性比较紧张，境内美元/人民币掉期一直在 往上走。央行已经释放出货币中性甚至紧缩的信号，节后流动性可能也不会太松，这会继续 推升掉期，并抑制人民币贬值幅度。 中国央行副行长易纲周三称，当前人民币汇率基本稳定。过去两年央行使用约1万亿外 储来防止人民币过度贬值，总体上利大于弊，外汇储备就是为了用的。此外，给中国贴上“ 汇率操纵国”标签并不符合逻辑。 中国今年春节假期为1月27日至2月2日。 全球汇市方面，美元兑日圆和欧元周三走低，围绕美国总统特朗普贸易保护主义立场的 担忧破坏了之前的反弹之势。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸 市场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美 今日 上日 升贬 元 即期成交价格<CNY=C 6.8796 6.857 -0.33% FXS> 中间价 6.8596 6.8331 -0.39% 成交额<CNYSPTVOL=C 170.88亿美元 175.53亿美元 FXT> 日内波动幅度(pips) 186 日低6.8827 日高6.86 41 今年以来升贬幅度 1.02% 2005年汇改以来升贬 20.30% 幅度 一年期美元/人民币 1251.61 掉期 离岸人民币市场 今日 上日 CNH即期 6.8372 6.8233 一年期NDF<CNY1YNDF 7.1265 7.134 OR=> 中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率 为6.8787； 人民币兑欧元 、日圆 和英镑 15 点的参考汇率为7.3787、6.0537和8.6078。 中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年1 2月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月 起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和 英镑参考价。（完） (发稿 孙琦子; 审校 杨淑祯)