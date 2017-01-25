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亚洲 | 2017年 1月 25日 星期三 17:26 BJT

更新版 1-中国汇市：人民币大幅收贬，受美元指数反弹和市场购汇打压

* 人民币大幅收贬，中间价大跌265点
    * 美元指数反弹，市场购汇较多
    * 临近春节假期，成交量不大
    * 掉期继续抬升，因人民币流动性紧张

 (新增评论和收盘报价)
    路透北京1月25日 - 人民币兑美元即期 周三大幅收贬，中间价亦大跌265点
。交易员指出，由于隔夜美元指数反弹，人民币兑美元中间价大幅下调；尽管临近春节假期
成交量不大，但日内市场购汇较多，助推人民币大幅收跌逾200点。
    
    他们并表示，此外，由于境内人民币流动性紧张，加上机构担心未来人民币贷款政策收
紧，一些企业和机构可能考虑增加外币贷款，便提前布局套期保值，境内美元/人民币掉期
继续走升。
    
    “今天购汇很多，这么大的量肯定不是自营或者一般企业。”一中资行交易员称，“这
会本身流动性就不太好，（美元）稍微买的多点立刻就上去了。”

    亦有中资行交易员表示，春节前人民币流动性比较紧张，境内美元/人民币掉期一直在
往上走。央行已经释放出货币中性甚至紧缩的信号，节后流动性可能也不会太松，这会继续
推升掉期，并抑制人民币贬值幅度。

    中国央行副行长易纲周三称，当前人民币汇率基本稳定。过去两年央行使用约1万亿外
储来防止人民币过度贬值，总体上利大于弊，外汇储备就是为了用的。此外，给中国贴上“
汇率操纵国”标签并不符合逻辑。 
    
    中国今年春节假期为1月27日至2月2日。
    
    全球汇市方面，美元兑日圆和欧元周三走低，围绕美国总统特朗普贸易保护主义立场的
担忧破坏了之前的反弹之势。

     以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸
市场人民币的主要报价：  
    
 在岸市场人民币兑美      今日          上日        升贬
 元                                              
 即期成交价格<CNY=C     6.8796        6.857       -0.33%
               FXS>                              
   中间价               6.8596        6.8331      -0.39%
 成交额<CNYSPTVOL=C  170.88亿美元  175.53亿美元      
               FXT>                              
 日内波动幅度(pips)      186        日低6.8827   日高6.86
                                                    41
   今年以来升贬幅度                                 1.02%
 2005年汇改以来升贬                                20.30%
               幅度                              
  一年期美元/人民币       1251.61                        
               掉期                              
                                                 
                                                     
 离岸人民币市场          今日          上日              
   CNH即期              6.8372        6.8233             
 一年期NDF<CNY1YNDF     7.1265        7.134              
              OR=>                               
 
    中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率 为6.8787；
人民币兑欧元 、日圆 和英镑 15
点的参考汇率为7.3787、6.0537和8.6078。

    中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年1
2月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月
起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和
英镑参考价。（完）  

 (发稿 孙琦子; 审校 杨淑祯)
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