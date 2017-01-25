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亚洲 | 2017年 1月 25日 星期三 17:04 BJT

中港个股：中国神华预计去年度净利同比增逾四成，得益于煤炭价量回升

路透香港1月25日 - 中国最大煤炭生产商--中国神华能源股份有限公司 周三称，预计去年度净利同比增逾四成，主要得益于煤炭价格与销量的回升。

据公告，按国际会计准则，神华于2016年度净利约为248.9亿元人民币，较2015年的176.49亿元，增长41%。

这与汤森路透综合15名分析师预测神华去年净利255.86亿元，基本一致。

神华表示，去年中国煤炭行业供给侧结构性改革取得积极进展，煤炭由供大于求向供求平衡转变，该公司加大煤源组织力度，加强煤炭、电力销售和运输组织，严控成本，报告期内实现自产煤单位生产成本下降及煤炭销售量、平均销售价格上升，铁路运输周转量上升及单位运输成本下降。

2016年上半年，神华录得净利108.27亿元，同比下降19.3%；经营收入亦减少12.5%至787.23亿元。

神华H股周三收跌0.12%，报16.26港元；A股亦跌0.64%，报17.19元人民币。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)

(记者 雷美珍；审校 杨淑祯)
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