中港个股：中国神华预计去年度净利同比增逾四成，得益于煤炭价量回升

国际油市：亚洲石脑油裂解价差扩大跌势，因台湾需求减少
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
路透香港1月25日 - 中国最大煤炭生产商--中国神华能源股份有限公司 周三称，预计去年度净利同比增逾四成，主要得益于煤炭价格与销量的回升。
据公告，按国际会计准则，神华于2016年度净利约为248.9亿元人民币，较2015年的176.49亿元，增长41%。
这与汤森路透综合15名分析师预测神华去年净利255.86亿元，基本一致。
神华表示，去年中国煤炭行业供给侧结构性改革取得积极进展，煤炭由供大于求向供求平衡转变，该公司加大煤源组织力度，加强煤炭、电力销售和运输组织，严控成本，报告期内实现自产煤单位生产成本下降及煤炭销售量、平均销售价格上升，铁路运输周转量上升及单位运输成本下降。
2016年上半年，神华录得净利108.27亿元，同比下降19.3%；经营收入亦减少12.5%至787.23亿元。
神华H股周三收跌0.12%，报16.26港元；A股亦跌0.64%，报17.19元人民币。（完）
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(记者 雷美珍；审校 杨淑祯)
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
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