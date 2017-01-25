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亚洲 | 2017年 1月 25日 星期三 17:42 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶连二升，因日圆走软激发新买盘

“在日圆兑美元回落后，东京市场浮现新的买盘，”丰商事的分析师Jiong Gu说道。

“TOCOM橡胶库存水平较低，也给价格带来支撑。”Gu补充道。

上海主力5月期胶 上涨145元人民币，收报每吨20,220元。

新加坡商品交易所(SICOM)近月2月期胶 最新报每公斤216.9美分，上涨2.3美分。（完）

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

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ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 蔡美珍/高琦 审校 张荻/孙茉莉)
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