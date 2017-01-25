中国政策：中国人口将在2030年前后达14.5亿峰值，进入关键转折期--国务院

路透北京1月25日 - 中国国务院最新发布人口发展规划，预计中国人口总规模将在2030 年前后达到峰值，约为14.5亿人，未来15年中国人口发展进入关键转折期，仍存在实现适度 生育水平压力较大等问题。 中国政府网周三刊登国家人口发展规划（2016—2030年），预计这一时期，农村向城镇 累计转移人口约2亿人，转移势头有所减弱，城镇化水平持续提高。 以“瑷珲—腾冲线”为界的全国人口分布基本格局保持不变，但人口将持续向沿江、沿 海、铁路沿线地区聚集，城市群人口集聚度加大。 这一时期，劳动年龄人口波动下降，劳动力老化程度加重，到2030年，45-59岁大龄劳 动力占比将达到36%左右，60岁及以上老年人口占比将达到25%左右，0-14岁少儿人口占比下 降至17%左右。 规划指出，今后15年中国人口发展进入深度转型阶段。实现适度生育水平压力较大。中 国生育率已较长时期处于更替水平以下，虽然实施全面两孩政策后生育率有望出现短期回升 ，但受生育行为选择变化等因素影响，从长期看生育水平存在走低的风险。 人口老龄化加快会明显加大社会保障和公共服务压力，凸显劳动力有效供给约束，人口 红利减弱，持续影响社会活力、创新动力和经济潜在增长率。 城乡、区域间人口流动仍面临户籍、财政、土地等改革不到位形成的制度性约束，人口 集聚与产业集聚不同步、公共服务资源配置与常住人口不衔接、人口城镇化滞后于土地城镇 化等问题依然突出，不利于有效支撑国家重大区域战略实施。 本世纪中叶前中国人口总量将保持在13亿以上，人口对粮食供给的压力持续存在，人口 与水资源短缺的矛盾始终突出，人口与能源消费的平衡关系十分紧张。边境地区人口安全问 题需高度关注。 “未来15年特别是2021-2030年，人口发展进入关键转折期，但人口众多的基本国情不 会根本改变，人口对经济社会发展的压力不会根本改变，人口与资源环境的紧张关系不会根 本改变。”规划表示。 规划目标到2020年，中国常住人口城镇化率从2015年的56.1%提高至60%，到2030年，进 一步提高至70%。 以下为规划预期发展目标内容： 专栏1 预期发展目标 领 域 主要指标 单位 2015年 2020 2030年 年 人口总 全国总人口 亿人 13.75 14.2 14.5 量 总和生 1.5-1 1.8 1.8 育率 .6 人口结 出生人口性别比 113.5 ≤112 107 构 人口素 人均预期寿命 岁 76.3 77.3 79 质 劳动年 年 10.23 10.8 11.8 龄人口 平均受 教育年 限 人口分 常住人口城镇化率 % 56.1 60 70 布 （完） 浏览规划原文，点选政府网链接：here (发稿 宿泱韫; 审校 杨淑祯)