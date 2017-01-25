香港房地产：政府招标出售九龙启德住宅用地以逾55亿港元批出

国际油市：亚洲石脑油裂解价差扩大跌势，因台湾需求减少
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
路透香港1月25日 - 香港政府周三公布，一幅位于九龙启德的住宅用地，以55.297亿港元批出，中标者为雅晋集团有限公司。
地政总署的公告称，该幅位于启德第1L区1号地盘的新九龙内地段第6564号用地共接获18份标书，入标者包括保利置业 、中国海外 与爪哇控股 的合营、万科置业（海外）、长实地产 等等，最终批予出价最高的雅晋集团，其母公司为Onwards Asia Limited。
该地块的地盘面积约为7,318平方米，指定作私人住宅用途。最低及最高的楼面面积分别为23,711平方米及39,517平方米。（完）
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(记者 雷美珍；审校 杨淑祯)
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
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路透新加坡5月25日 - 新加坡柴油现货价差周四持稳，尽管亚洲和南非数家炼厂停产，但新加坡柴油库存仍上升。而且交易商的精力也都放在中东合约谈判上面。