重温稿-台湾货币市场：大银行未提供拆款资金短率走扬，短票利率水涨船高

* 短率上扬，部分大银行未提供拆款资金 * 资金紧俏，票券商拆款利率升至0.45% * 资金紧致短票利率上扬，最高冲至0.50% * 债券RP市场短钱多，利率报价略显紊乱 记者 罗两莎 路透台北1月25日 - 台湾银行间短率周三再走高。资金调度人员表示，受到部分大型银行未能提供拆款资 金影响，今天市场资金更趋紧俏，利率进一步走高，大银行对银行拆款利率拉升高至0.43%，而对票券商拆出 利率则调升为0.45%。 他们指出，今天市场比较缺钱，找钱电话变多了，利率亦跟着走高，但本周两个交易日外资均大举买超台 股，外资汇入金额应相当可观，多少可贡献市场一些资金，预估目前资金趋紧、利率走高的情况应该不会持续 太久。 〞我们今天有做(拆款)啊，利率有调高，因为能做的钱不多。〞一大型银行资调人员说。 他并称，今天市场资金明显趋紧俏，主要是多家大型银行都缺钱，另一市场〞大金主〞亦无资金提供拆款 ，利率因而走扬，目前对银行八天至两周拆款利率自昨天的0.41%拉升至0.43%。 另一大型银行资调人员即称，今天已经没有多余的资金可供拆借，拆款〞没开门〞，但听说利率确已拉高 ，两周利率最高冲到0.5%。 三位大型票券商资调人员均称，后天起即进入春节长假，今天各大型银行操作偏谨慎，加上长假后进入准 备金提存期底，让大家更为保守，市场资金亦趋紧俏，但还是能找到钱，利率则较昨天高。 本地时间 17:39 今日报价 上日收盘 台币兑美元 31.332 31.382 台湾加权股价指数<.TWII 休市 9,447.95 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.185% 0.180% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.176-0.250% 0.173-0.250% --一周拆款利率区间 ---- 0.173-0.400% --两周拆款利率区间 0.200-0.500% 0.178-0.480% --三周拆款利率区间 0.450-0.460% 0.381-0.460% **短票利率最高冲至0.50%** 短票方面，票券商交易员指出，今天市场资金趋紧俏，且随着拆款利率走高，短票利率亦跟着上扬。 他们表示，因今天有些大型银行未能在拆款市场提供资金，而有提供资金的银行钱也不多，致市场气氛有 点〞紧〞张，报价随之水涨船高。 〞资金比较紧，因为有人今天拆款没开门，利率上来了，跨年有做到0.50%。〞一大型票券公司交易员说 。 今日落点在农历年后的自保短票利率承作利率主要在0.45-0.50%，上日则在0.40-0.46%。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.423%，区间在0.28-0.52%，成交量为114.96亿 台币；前日加权平均利率在0.415%，区间在0.38-0.45%，成交金额103.63亿台币。 而在60天期方面，上日自保60天短票成交加权平均利率在0.448%，利率区间在0.35-0.50%，成交量为46.3 1亿台币；前日加权平均利率在0.417%，区间在0.38-0.47%，成交金额31.42亿台币。 台湾央行周三发行1,234.5亿台币定存单，发行余额未增减。 本周到期央行定存单总计9,047亿台币；周四到期金额为1,738.50亿。 拆款中心资料 显示，周三银行超额准备为821亿台币，累计超额准备达到1兆1,146亿台币、加计前 期1%的超额准备1兆2,796亿台币。 **RP市场报价略紊乱** 债券附买回(RP)市场方面，票券商交易员称，随国际版债券交割结束，今天投信公司短钱出笼，而寿险公 司也有零星的资金流到RP市场，惟目前情况还不是很稳定，利率报价略显紊乱。 〞今天投信都说有钱进来，但都是只能做一天的短钱，利率大家都乱报。〞一大型票券商交易员说。 而在证券商方面，交易员表示，因台股已封关，今天基金赎回情况已改善，但RP交易量大幅缩减，部分券 商已不做RP交易。 〞我们今天都不做了。〞一大型证券商交易员说。 今日证券商与金融机构跨农历年公债主要成交在0.35%，上日在0.35-0.40%；公司债主要落在0.46%，上日 则在0.45-0.50%。 在票券商方面，今日大型票券商与金融机构承作公债附买回利率主要落在0.33%，上日亦同；而跨农历年 后公债参考利率在0.35-0.42%，上日则在0.33-0.42%；公司债利率主要成交在0.35-0.47%，上日则在0.35-0.5 0%。 (审校 杨淑祯)