中国债市：上交所就公司债信用风险管理指引征求意见，拟采取分类管理

路透上海1月25日 - 中国上海证券交易所周三发布其起草的公司债券存续期信用风险管理指引，开始向社会征求意见。《指引》督促各市场参与人有效管理、预警并处置债券信用风险，并对公司债券按照信用风险程度施行分类管理等；征求意见的截止日期为2月10日。

“交易所公司债券市场暂未出现明显信用风险，但受整体经济下行压力影响，在国家经济增速放缓、经济结构转型和供给侧结构性改革力度加大的背景下，信用风险防范化解工作仍不可忽视，”上交所在起草说明中称。

上交所表示，该指引旨在补足交易所债券市场自律规则的短板，落实发行人、受托管理人债券信用风险管理的主体责任，改变证券公司债券业务重发行、轻后督的市场生态。

借鉴国内外市场主体管理信用风险的工作经验，特别是银行机构管理贷款的做法，《指引》根据信用风险程度的不同，将公司债券分为正常类、关注类、风险类和违约类；受托管理人应当依照指引规定或其他合理标准，根据风险监测和排查的结果对债券实施分类管理。

《指引》提出，各市场参与主体应主动进行信用风险管理，持续动态开展风险监测、排查、预警，尽早积极采取措施，提前化解信用风险或按市场化方式出清。

《指引》并要求，公司债券的受托管理人应当于每年5月31日、11月30日前，向上交所提交半年度债券信用风险管理报告；对于风险类债券，还需在现场排查后向上交所及发行人所在地证监局等监管机构提交债券信用风险管理临时报告。(完)

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here (发稿 吕雯瑾；审校 杨淑祯)