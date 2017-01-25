香港金融：惠理两支基金超额发行，遭证监会谴责及罚款共400万港元

国际油市：亚洲石脑油裂解价差扩大跌势，因台湾需求减少
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
路透香港1月25日 - 香港证监会周三称，惠理基金公司因两支基金超额发行，遭到证监会谴责及罚款共400万港元。
据新闻稿，惠理中华新星基金及惠理大中华高收益债券基金曾发行超出其《组织章程大纲及细则》所规定的注册股本的股数，而这两只基金分别由惠理基金管理公司及惠理基金管理香港有限公司管理，由于两间公司没有如《单位信托及互惠基金守则》所规定，遵照基金的组成文件来管理该等基金，遭证监会谴责并分别罚款200万港元。
证监会指出，惠理基金在有关事故遭揭发后六个月，才向证监会作出汇报。
证监会认为，有关事故严重，令人质疑已发行予该等基金的投资者的股份的有效性。不过，惠理基金已采取行动纠正有关缺失，且无迹象显示有投资者蒙受损失。
惠理基金管理公司及惠理基金管理香港有限公司均为惠理集团 的全资附属公司。（完）
参看相关细节，可点选网址(here)
(记者 雷美珍；审校 杨淑祯)
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透新加坡5月25日 - 新加坡柴油现货价差周四持稳，尽管亚洲和南非数家炼厂停产，但新加坡柴油库存仍上升。而且交易商的精力也都放在中东合约谈判上面。