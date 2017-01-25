香港金融：惠理两支基金超额发行，遭证监会谴责及罚款共400万港元

据新闻稿，惠理中华新星基金及惠理大中华高收益债券基金曾发行超出其《组织章程大纲及细则》所规定的注册股本的股数，而这两只基金分别由惠理基金管理公司及惠理基金管理香港有限公司管理，由于两间公司没有如《单位信托及互惠基金守则》所规定，遵照基金的组成文件来管理该等基金，遭证监会谴责并分别罚款200万港元。